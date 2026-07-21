LG전자, 경남 양파가공품 3000만원어치 구매 1000만원 상당 양파즙은 폭염 취약계층 기부

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도와 LG전자, 경남농협이 가격 하락과 소비 부진으로 어려움을 겪는 양파 농가의 판로 확대를 위해 손을 맞잡았다.

경남도는 21일 농협 경남본부에서 LG전자 창원 스마트파크, 경남농협과 ‘경남 농산물 소비촉진 및 지역상생 협력 업무협약’을 체결했다. 협약식에는 류해석 경남도 농정국장과 이길노 LG전자 경영지원 상무, 류길년 경남농협 본부장 등이 참석했다.

이번 협약은 최근 양파 가격 하락과 소비 둔화로 경영 부담이 커진 농가를 지원하고, 지역 농산물 소비와 지역경제 활성화를 촉진하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 LG전자는 임직원 사내 구매 등을 통해 양파즙 2850만원과 양파라면 150만원 등 모두 3000만원 상당의 경남 양파 가공품을 구매한다. 이 가운데 1000만원 상당의 양파즙은 폭염 취약계층에 기부할 예정이다.

경남도는 사업 추진에 필요한 행정 지원과 소비 촉진 대상 농산물 발굴을 맡는다. 경남농협은 고품질 농산물 공급과 사업 운영을 담당한다.

류해석 경남도 농정국장은 “기업과 행정, 농협이 힘을 모아 농가의 어려움을 덜어주는 지역상생 협력 모델”이라며 “앞으로도 판로 확보에 어려움을 겪는 농산물을 중심으로 소비 촉진 정책을 확대하겠다”고 말했다.