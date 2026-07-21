[헤럴드경제=구본혁 기자] “국립중앙과학관이 대한민국의 미래 과학 꿈나무를 키우고, 국민에게 사랑받는 세계적인 과학관으로 도약하도록 최선을 다하겠다.”

국립중앙과학관 제47대 관장으로 이은영 신임 관장이 취임했다. 개관 이래 최초의 여성 관장이다. 이 신임 관장은 서울대를 졸업하고 런던정치경제대학교에서 행정학 석사를 취득한뒤 행정고시 43회로 공직에 입문했다.

과기정통부 최초 여성 서기관 승진을 비롯해 융합기술과장, 미래기술과장, 소프트웨어산업과장, 성과평가정책과장, 연구성과혁신관 등 핵심 요직을 두루 역임하며 과학기술 정책 및 기획 분야의 최고 전문가로 평가받아 왔다.

이 관장은 “변화하는 시대에 발맞춰 국립중앙과학관을 과학기술과 국민을 잇는 플랫폼이자 ‘모든 세대가 다시 찾고 싶어 하는 과학관’으로 변모시키겠다”고 포부를 밝혔다.

이를 실현하기 위한 3대 핵심 추진 방향으로 ▷관람객 주도형 체험 확대 ▷초고령사회 대응 및 100주년 준비 ▷행복한 소통 조직문화 조성을 제시했다.

먼저 관람객이 직접 만지고 작동하고 실패하며 원리를 깨닫는 생동감 있는 체험형 전시와 교육 프로그램을 확대하고 타 과학관과도 공유해 나갈 계획이다.

연간 100만명 방문 달성이라는 양적 성장을 넘어, 인구 구조 변화에 발맞춘 과학관의 새로운 역할을 정립에도 나선다. 예술·문화 등 타 분야와의 융합을 적극 추진하며, 다가올 개관 100주년의 중장기 비전을 함께 만들어 나갈 계획이다.

또 직원의 창의적인 아이디어가 동료들과의 협력을 통해 실현되고, 이것이 개인과 조직의 성과로 자연스럽게 이어지는 환경을 구축하겠다고 밝혔다.

이 관장은 “수많은 연구자들의 땀방울과 도전이 담긴 과학기술을 국민들이 쉽고 즐겁게 향유할 수 있도록 직원 여러분과 함께 지혜를 모으겠다”고 강조했다.