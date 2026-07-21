[헤럴드경제=함영훈 기자] 의암호 수질 개선에 기여할 춘천 신사우동 일대 소양강처리분구 하수관로 정비사업이 마무리됐다.

21일 춘천시에 따르면, 이 사업은 하수관로 36.6㎞를 신설·정비하고 배수설비 1727곳을 설치해 생활하수는 하수처리장으로 안정적으로 이송하고, 빗물은 별도 관로로 처리하는 체계를 갖추는 것이다. 2021년 7월 공사를 시작해 5년만에 마무리됐다.

이번 사업으로 빗물과 생활하수를 분리 처리하는 분류식 하수관로가 구축되면서 주민 생활환경 개선과 의암호 수질 보전 기반이 한층 강화될 것으로 기대된다. 하수 악취 저감과 침수 예방, 주거지역 위생환경 개선 등 시민들이 체감할 수 있는 생활환경 개선 효과도 기대된다.

존 합류식 하수관로는 비가 많이 내릴 경우 빗물과 생활하수가 함께 넘쳐 공공수역으로 유입될 우려가 있었다. 춘천시는 이를 개선하기 위해 2019년부터 총사업비 471억 원을 투입해 합류식 하수관로를 분류식으로 전환하는 사업을 추진했다. 국비와 도비 등 378억 원의 외부재원을 확보해 지방재정 부담을 줄이면서 지역 하수도 기반시설을 확충하는 성과도 거뒀다.