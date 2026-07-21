반지하·고시원 거주자, 독거노인·장애인 등 집중 발굴...신청부터 조사·복지서비스 연계까지 신속 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 여름철 폭염으로 생계와 안전에 어려움을 겪을 수 있는 취약가구를 선제적으로 발굴, 가구별 상황에 맞는 복지지원을 추진한다.

구는 오는 8월 31일까지 ‘폭염 대비 맞춤형 복지지원 집중 신청기간’을 운영, 폭염에 취약한 주거환경에 놓여 있거나 사회적 고립 위험이 큰 주민을 집중적으로 찾아 지원한다.

집중 발굴 대상은 반지하·고시원·쪽방 등 열악한 주거환경에 거주하는 주민과 독거노인, 장애인, 중증질환자 등 돌봄과 안전 확인이 필요한 가구다. 실직이나 질병, 소득 감소 등 갑작스러운 위기 상황으로 생계에 어려움을 겪는 가구도 포함된다.

구는 복지통장, 우리동네돌봄단, 지역사회보장협의체 등 지역 인적 안전망과 협력해 도움이 필요한 가구를 발굴, 동주민센터 현수막과 안내문 등을 통해 신청·상담 방법을 적극 알릴 계획이다.

발굴된 가구에는 동주민센터 복지상담 창구를 통해 생활 여건과 복지 수요를 확인한 뒤 가구별 상황에 맞는 지원 제도를 안내한다.

지원 가능한 제도는 기초생활보장(생계·의료·주거·교육급여)를 비롯해 서울형 기초보장제도, 긴급복지, 차상위계층 지원사업 등이다.

거동이 불편해 동주민센터 방문이 어려운 주민에게는 필요시 담당자가 직접 찾아가 상담하고, 복지급여 신청서 작성과 구비서류 준비도 돕는다.

접수된 신청은 소득·재산과 가구 특성 등을 조사해 지원 여부를 결정한다. 구는 집중 신청기간 동안 상담과 조사를 신속하게 진행, 긴급한 도움이 필요한 가구에는 조사 결과가 나오기 전이라도 즉시 이용할 수 있는 민간·공공 복지서비스를 우선 연계할 방침이다.

장인홍 구로구청장은 “폭염은 모두에게 힘들지만 주거환경이 열악하거나 사회적으로 고립된 주민에게는 생명과 안전을 위협하는 문제가 될 수 있다”며 “도움이 필요한 주민을 기다리지 않고 먼저 찾아 가구별 상황에 맞는 지원으로 신속하게 연결하겠다”고 말했다. 자세한 사항은 거주지 동주민센터 또는 구로구 복지정책과로 문의하면 된다.