미션투어·퀴즈 체험 등 어린이·가족 참여 프로그램 운영 지난해 퀴즈수레 553명 참여… 만족도 90점 이상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 여름방학을 맞아 오는 7월 29일부터 송파책박물관에서 어린이와 가족 단위 체험형 교육프로그램을 운영한다.

이번 프로그램은 어린이들이 박물관 곳곳을 탐험하며 미션과 퀴즈를 해결하는 과정에서 박물관을 더욱 친숙한 문화공간으로 느낄 수 있도록 마련했다. 가족이 함께 참여하는 미션투어와 누구나 즐길 수 있는 퀴즈 체험으로 여름방학 나들이의 즐거움과 교육적 경험을 동시에 제공한다.

먼저, ‘플레이타임@책박물관’은 초등학교 1~3학년 어린이를 동반한 가족이 참여하는 미션투어다. 참가자들은 보드게임 형식의 활동지를 따라 박물관 곳곳을 탐험하며 물풍선 던지기, 소장품 키링 만들기, 우리 가족의 추억을 담은 수장고 만들기 등 다양한 미션을 수행한다.

프로그램은 7월 29일부터 8월 14일까지 매주 수요일과 금요일 운영하며, 참가비는 어린이 1인당 3000원이다. 동반 가족은 무료이고 송파구민은 참가비의 20%를 할인받을 수 있다. 참가 신청은 8월 13일까지 송파책박물관 누리집에서 접수하면 된다.

또, ‘두근두근, 깜짝! 퀴즈수레’는 박물관을 찾은 누구나 무료로 참여할 수 있는 현장 체험 프로그램이다. 박물관 1층 퀴즈수레에서 문제를 뽑아 전시실과 미디어 라이브러리, 보이는 수장고 등에서 정답을 찾은 뒤 다시 퀴즈수레로 돌아와 정답을 확인하면 소정의 기념품을 받을 수 있다.

프로그램은 7월 29일부터 8월 9일까지 매주 수요일부터 일요일까지 별도 예약 없이 현장에서 참여할 수 있다. 지난해에는 553명이 참여해 만족도 90점 이상을 기록하는 등 큰 호응을 얻었다.

아울러, 체험프로그램과 함께 다양한 전시도 즐길 수 있다. 오는 8월 30일까지 기획특별전 ‘동화의 시간, 이야기의 빛깔’을 선보이며, ‘향유’, ‘소통’, ‘창조’를 주제로 한 상설전시와 어린이 체험전시 공간 ‘북키움’도 운영한다.

서강석 송파구청장은 “여름방학을 맞은 어린이들이 책박물관 곳곳을 탐험하며 책과 전시 작품을 친근하게 경험하길 바란다”며 “앞으로도 가족이 함께 배우고 즐길 수 있는 다양한 책문화 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.

프로그램별 운영시간과 신청 방법은 송파책박물관 누리집에서 확인할 수 있다. 자세한 사항은 송파책박물관으로 문의하면 된다.