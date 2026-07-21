군산조선소에 이음5G인프라 기반 피지컬AI솔루션 도입 AX 산단실증, 5G 특화망 확산 정부사업에도 공동참여

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 제이오션중공업이 유캐스트와 손잡고 군산조선소를 차세대 스마트 조선소로 전환하기 위한 본격 행보에 나선다. 제이오션중공업은 HJ중공업의 최대주주 에코프라임마린퍼시픽이 군산조선소 인수를 위해 설립한 법인이다.

제이오션은 유캐스트와 ‘군산조선소 스마트 조선소 구축 및 이음5G(5G 특화망) 기반 피지컬 AI 솔루션 도입 사업’ 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다. 협약식은 제이오션중공업 하화정 대표, 유캐스트 김재형 대표와 양사 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

협약의 목표는 제이오션의 조선·해양 인프라와 유캐스트의 5G 특화망, AX(인공지능 전환)·IoT(사물인터넷) 솔루션, 로봇공학 기술을 융합해 군산조선소를 한 단계 진화시키는 것이다.

제이오션중공업은 군산조선소를 스마트 조선소로 만들기 위한 실증부지와 현장설비 등 인프라를 제공하고, 현장 공정 데이터와 조선소 특화 시나리오를 통해 실효성 있는 실증환경을 조성한다.

유캐스트는 사업 마스터플랜을 수립하고, 사업장 내 ▷이음5G 무선통신 인프라 설계 및 최적화 ▷조선소 전역의 자산·공정을 실시간 모니터링하는 3D 디지털트윈 플랫폼 ▷크레인, 선박블록 등 핵심자산 관리·추적을 위한 고신뢰성 IoT 센서 네트워크 ▷종이 없는 작업·공정 관리체계를 맡는다.

양사는 작업자 안전을 위한 지능형 AI CCTV와 밀폐공간 가스·환경 IoT 센서 기반의 관제시스템으로 중대재해 예방에 나선다. 특히 용접, 도장, 운반 등 조선소 환경에 특화된 산업용·협동 로봇 및 자율주행 솔루션과 피지컬 AI 솔루션을 연동해 조선업계의 자율제조 혁신을 이끌 계획이다.

양사는 AX 산단실증 및 5G 특화망 확산 관련 정부 지원사업에도 공동참여하기로 합의했다. 정부과제로 전환되면 유캐스트가 주관해 컨소시엄을 구성할 수 있도록 최우선 사업권한을 부여하는 등 파트너십을 이어갈 방침이다.

제이오션중공업 관계자는 “이번 협약은 군산조선소에 최첨단 이음5G와 피지컬 AI 기술을 접목하는 상징적 발걸음”이라며 “유캐스트의 뛰어난 기술력을 군산조선소에 접목해 공정의 디지털 전환을 가속화하고, 스마트한 차세대 조선소의 표준을 제시하겠다”고 밝혔다.