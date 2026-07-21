여야 합의로 후보 2인 대통령에 추천 수사 기간·규모·범위 여야 논의키로

[헤럴드경제=양대근 기자] 여야가 21일 선관위 투표용지 부족 사태에 따른 특별검사 법안 처리에 합의했다.

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표와 정점식 국민의힘 정점식 원내대표는 이날 국회에서 전격 회동을 갖고 ‘제9회 지선 투표용지 부족 사태 등 선거 관리 부실 사태 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안’을 7월 임시국회 내에 처리하기로 의견을 모았다.

양당은 특별검사 임명을 위한 국민추천위원회를 구성하기로 했다. 위원회는 양당이 3인씩 추천해 6인으로 구성된다.

국민추천위는 대한변호사협회, 법학전문대학원협의회로부터 각 3인씩 추천받아 그중 2인을 여야 합의로 대통령에 추천하고, 대통령은 2인 중 1명을 특검으로 임명하게 된다.

아울러 양당 원내대표는 특검 후보 추천 외의 특검 수사 범위와 규모, 수사 기간 등은 추후 논의하되 여야가 합의해 처리하기로 했다.

민주당과 국민의힘은 이 같은 내용의 합의를 각 당의 의원총회에서 추인받아 처리할 전망이다.

여야가 선관위 특검법 처리에 합의하면서 양당이 여전히 실마리를 찾지 못하고 있는 원 구성 문제도 해법을 찾을 수 있을지 관심이 모아진다.

민주당은 지난달 30일 단독으로 11곳의 상임위원장을 선출했고, 국민의힘은 이에 반발해 의사일정에 불참하고 있다.