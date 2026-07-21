- 한의학연, 대장염 동물모델서 장 상피세포 사멸 억제 확인 - 해마·전전두엽 신경염증과 불안·우울 유사 행동 함께 줄어

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국한의학연구원 박기선 박사 연구팀은 목단피(모란 뿌리껍질) 추출물이 대장염 동물모델에서 장 염증과 조직 손상을 줄이고, 이와 동반된 뇌 염증과 불안·우울 유사 행동도 함께 완화하는 것을 확인했다고 밝혔다.

목단피는 모란의 뿌리껍질을 말한다. 오래전부터 한약재로 사용돼 왔으며, 염증을 줄이는 데 도움이 될 수 있는 여러 성분을 가지고 있다.

장과 뇌는 면역·신경·호르몬 신호를 주고받는데, 장에 염증이 지속되면 전신 염증 반응을 거쳐 뇌 기능과 정서 변화에도 영향을 미칠 수 있다.

실제 염증성 장질환 환자에게서 불안과 우울이 동반되는 경우가 많아지면서, 최근에는 장과 뇌의 상호작용을 뜻하는 ‘장-뇌축’을 함께 조절하는 치료 전략이 주목받고 있다.

연구팀은 대장염을 유도한 생쥐와 사람 유래 장 상피세포주를 이용해 목단피 추출물이 장 염증과 뇌 반응에 미치는 영향을 분석했다.

실험 결과, 목단피 추출물을 투여한 생쥐에서는 대장염으로 인한 체중 감소와 대장 길이 단축이 완화됐다.

혈액 속 염증물질인 TNF-α와 IL-6가 감소하고, 장 조직의 세포사멸도 줄어든 것으로 나타났다.

장 염증에 동반된 뇌와 행동의 변화도 함께 개선됐다.

목단피 추출물 투여군은 대장염 동물모델에서 나타난 불안·우울 유사 행동이 감소했으며, 고용량 투여군에서는 해마와 전전두엽에서 낮아졌던 세로토닌 수치가 회복됐다.

또한 뇌 염증에 관여하는 미세아교세포와 성상교세포의 과도한 활성이 줄고, 해마와 전전두엽의 염증성 단백질 발현도 감소했다.

연구팀은 이 같은 효과의 핵심 기전으로 장 상피세포의 ‘네크롭토시스’ 억제 효과를 확인했다.

세포실험 결과, 목단피 추출물은 활성산소 생성을 줄이고 RIP1–RIP3–MLKL로 이어지는 신호를 억제해 장 상피세포의 네크롭토시스를 감소시켰다.

다만 이번 연구는 동물과 세포를 대상으로 한 연구로, 목단피의 사람 대상 치료 효과를 확인한 것은 아니다.

장 보호 효과가 어떤 경로를 통해 뇌 염증과 행동 변화 완화로 이어지는지도 추가 연구가 필요하다는 것이 연구팀의 설명이다.

박기선 박사는 “이번 연구는 목단피 추출물이 장의 네크롭토시스와 뇌의 신경교세포 활성을 동시에 억제할 수 있음을 제시, 장과 뇌를 함께 조절하는 다중표적 천연물 소재의 가능성을 확인했다”며 “향후 장 염증과 연관된 불안·우울 증상 개선을 위한 건강기능식품 및 의약소재 개발의 기초자료로 활용될 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이번 연구성과는 약리학 분야 국제학술지 ‘인플라모 파마콜로지’에 게재됐다.