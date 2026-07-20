해상케이블카·해양레저 이용권 등 여름휴가철 관광체험형 답례품 지급

[헤럴드경제=이태형 기자] 지역 경제 활성화를 위한 고향사랑기부제로 워터파크 입장권과 해양레저 체험권, 캠핑장 이용권 등 지역의 특화 답례품을 받을 수 있는 기회가 대폭 늘었다.

행정안전부는 여름 휴가철을 맞아 고향사랑기부자들이 테마별로 다채로운 지역 답례품을 받을 수 있다고 20일 밝혔다.

고향사랑기부제는 개인이 현재 주소지를 제외한 지방정부에 기부하면 10만 원까지는 100%, 10~20만 원 까지는 44%의 세액공제 혜택을 받고, 기부 금액의 30% 범위에서 해당 지역이 준비한 답례품을 선택할 수 있다.

예를 들어 20만 원을 기부하면 14만4000원의 세액공제와 6만원 답례품을, 10만 원 기부 시에는 전액 세액공제와 함께 3만원 답례품이 제공돼 각각 20만4000원과 13만 원의 혜택을 받을 수 있다.

지금 고향사랑기부에 참여하면 연말 정산 시 세액공제 혜택은 그대로 받으면서 여름 휴가철을 맞아 지역의 관광·체험형 답례품을 이번 여행길에 즉시 요긴하게 사용할 수 있다.

강원 홍천군은 온 가족이 함께 시원한 물놀이를 즐길 수 있는 워터파크 입장권을, 충남 예산군과 전북 고창군은 온천수로 몸과 마음의 피로를 풀 수 있는 스파 이용권을 제공한다.

바다에서 조금 더 특별한 여름을 보내고 싶다면 전남 여수시의 낭만적인 요트투어나 부산광역시와 강원 양양군의 서핑 이용권이나 강습권을 선택할 수 있다.

경남 통영시와 전남 목포시는 한려수도의 수려한 섬 풍경과 유달산·다도해의 아름다운 여름 전경을 공중에서 한눈에 내려다볼 수 있는 해상케이블카 이용권을 증정한다.

조용한 휴식을 원하는 이들을 위해 강원 동해시는 무릉계곡 트레킹과 차담 등이 포함된 템플스테이 상품권을 제공한다

이와 함께 쏟아지는 별빛 아래에서 여름밤의 정취를 만끽할 수 있는 다채로운 야영 상품도 제공된다.

경북 안동시는 낙동강변에서 카라반과 글램핑을 즐길 수 있는 캠핑장 이용권을, 세종특별자치시는 도심에서 멀리 떠나지 않고도 자연 속 여름밤을 보낼 수 있는 전월산 캠핑장 할인권을 제공한다.

이번 관광 체험형 답례품은 ‘고향사랑e음’과 국민·기업·신한·하나·농협·광주은행 등 민간플랫폼을 통해 참여할 수 있다.

진명기 행안부 자치혁신실장은 “고향사랑기부는 지역을 사랑하고 응원하는 따뜻한 마음이 공동체를 살리고 세액공제와 답례품이라는 즐거움으로 되돌아오는 제도”라며 “이번 여름에는 연말까지 기부를 미루기보다 지역의 특별한 체험형 답례품을 선택해 사랑하는 가족, 친구들과 소중한 추억을 만들어 보시길 바란다”고 말했다.