美학부모들 “아이들에게는 놀 시간 필요하다” 초등서 중·고교까지 ‘쉬는시간 살리기 운동’ 확대

[헤럴드경제=정목희 기자] 성적 올려달라는 요구가 아니다. 미국 학부모들이 학교에 요구하는 건 다름 아닌 ‘쉬는시간(Recess)’이다. “아이들에게는 놀 시간이 반드시 필요하다”며 학부모들이 직접 쉬는시간 살리기 운동에 나서고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 19일(현지시간) 보도했다.

간호사인 캐스린 트루먼은 아들 소여가 유치원에 입학했을 때, 하루 쉬는시간이 고작 20분이라는 사실을 알고 깜짝 놀랐다. 이후 다른 학부모들과 함께 테네시주 전역에서 쉬는시간 확대 운동을 벌였고, 그 결과 지난해 초등학교에서 하루 최소 40분의 쉬는시간을 의무화하는 법안이 통과됐다.

현재 그는 중학교까지 쉬는시간 확대를 추진하는 한편, 20개 주에 지부를 둔 비영리단체 ‘세이 예스 투 리세스(Say Yes to Recess)’를 이끌고 있다. 트루먼은 “물론 아이들이 수학과 읽기를 잘하기를 바라지만, 어떤 사람으로 성장할지는 쉬는시간에 결정된다”며 “쉬는시간은 아이들의 사회성 발달에 매우 중요한 역할을 한다”고 말했다.

이런 움직임은 테네시주만의 일이 아니다. 미국 전역의 학부모들이 줄어드는 쉬는시간에 우려를 나타내며 학교와 교육 당국에 복원을 요구하고 나섰다. 뉴햄프셔주와 미시간주에서는 일부 학교의 쉬는시간 확대를 이끌어냈고, 이를 의무화하는 주(州) 법률 제정도 추진 중이다.

뉴욕에서는 교원노조가 지지하는 ‘초등학교 하루 최대 30분의 자유 놀이시간 보장’ 법안조차 “그걸론 부족하다”는 목소리가 나올 정도다.

미시간주의 샤넬 탤버트도 하루 7시간의 학교생활로 심하게 지쳐있는 딸의 모습을 보고 이 운동에 동참했다. 탤버트와 다른 부모들은 하루 최소 60분의 쉬는시간을 요구하는 청원운동을 벌여 1300명 이상의 서명을 받았다. 다만 현재 주의회에 발의를 추진 중인 법안은 60분이 아닌 40분이다. 입법 가능성을 고려한 현실적인 선택이다.

사실 쉬는시간이 원래부터 이렇게 짧았던 건 아니다. 제2차 세계대전 이후 수십 년간은 오전과 오후 쉬는시간이 미국 학교의 당연한 풍경이었다. 하지만 2000년대 들어 시험 성적 향상 압박이 커지면서 읽기와 수학 수업시간을 늘리는 대신 쉬는시간을 줄이거나 아예 없애는 학교가 많아졌다. 대부분의 주가 최소 수업시간은 규정하면서도 쉬는시간은 따로 정해두지 않은 탓이 크다.

미국소아과학회(AAP)는 지난 5월 기존 초등학교에 국한했던 쉬는시간 권고를 중·고등학교까지 확대했다. 연구 결과를 토대로, 하루 최소 20분 이상의 쉬는시간을 몰아서 한 번이 아니라 여러 차례 나눠 갖는 것이 가장 효과적이라는 설명이다. 참고로 핀란드에서는 하루 여러 차례 15분씩 쉬는시간을 준다.

AAP 연구원 캐서린 램스테터는 “ 쉬는시간은 아이들이 서로 관계를 맺는 시간 이라는 점에서 그 중요성을 아무리 강조해도 지나치지 않는다”며 “어른들은 놀이에 지나치게 개입하지 않되, 필요할 때 개입할 수 있도록 가까이 있어야 한다”고 말했다.

변화는 이미 현장에서도 시작됐다. 뉴햄프셔주 패밍턴의 밸리뷰 커뮤니티 스쿨은 올해부터 등교 시작 시간을 10분 늦추는 대신, 오전 7시30분부터 25분간의 아침 쉬는시간을 새로 만들었다.

마크 댕고라 교장은 현재 하루 총 쉬는시간을 50~55분까지 늘리는 방안을 추진 중이라며 “수업 시간이 조금 줄었지만 지금까지 학습에는 별다른 영향이 없었다”며 “아이들에게는 놀이가 필요하다”고 강조했다.