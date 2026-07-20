상반기 성과, 2024~2025년 합산 매출액에 육박 2분기 영업익 163억원…1분기보다 111%↑

[헤럴드경제=김현일 기자] 파두가 2분기 매출 732억원, 영업이익 163억원의 잠정 실적을 기록했다고 20일 밝혔다.

매출은 1분기 595억원보다 약 23% 증가했으며 지난해 같은 기간과 비교하면 “3배 이상 늘었다. 영업이익도 1분기 77억원보다 약 111% 급증했다.

상반기 누적 기준 매출액은 1327억원이다. 이는 2024~2025년 합산 매출액인 1395억원에 육박하는 수준이다. 상반기 누적 영업이익도 240억원에 달해 확고한 이익 기반 성장구조를 구축했다.

파두는 올해 들어 공시 기준 3400억원이 넘는 신규 수주를 달성했다. 신규 서버 OEM 고객사 등 글로벌 고객사 확대를 통해 더욱 가파른 성장을 기대하고 있다.

현재 주력제품인 5세대 컨트롤러 공급을 지속 확대해 나가고 6세대 제품도 시장 개화 시기에 맞춰 고객사에 적기 공급할 수 있는 체계를 이미 갖춘 상태다.

특히 기업용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 컨트롤러 사업은 수급 변동성이 상대적으로 낮고, 장기 공급계약에 기반한 고객 확대로 안정적인 매출 확보와 성장성이 담보되는 분야로 꼽힌다.

남이현 파두 대표는 “1분기 흑자전환 성공에 이어 2분기에는 확고한 흑자구조를 구축함으로써 올해 매출과 이익이 동시에 퀀텀점프 할 수 있는 기반을 다졌다”며 “고객 다변화에 따른 매출 증가, AI 반도체 시장의 스토리지 핵심 장치인 컨트롤러 성장세 등을 고려할 때 상반기보다 하반기에 훨씬 큰 성장이 예상된다”고 밝혔다.