‘80년 언론인해직의 역사재판’ 국민토론회 참석 “진실규명·명예회복 위한 국회의 책무 다할 것”

[헤럴드경제=양대근 기자] 조정식 국회의장은 20일 국회 도서관에서 열린 ‘80년 언론인해직의 역사재판’ 국민토론회에 참석해 언론탄압에 맞서 진실을 지켜낸 해직언론인들의 희생과 헌신을 기리고, 진실규명과 명예회복을 위한 국회의 역할을 강조했다.

이날 조 의장은 “1980년 신군부는 검열에 저항한 기자와 논설위원, PD, 아나운서를 강제로 해직시키고 신문과 방송을 통폐합하는 등 언론을 무너뜨렸다”면서 “언론이 무너지자 진실이 무너졌고, 광주의 학살은 ‘폭동’으로 둔갑했다”고 밝혔다.

아울러 “해직언론인들은 해직의 고통 속에서도 진실을 기록하고 증언하는 등 기개를 꺾지 않았다”며 “2024년 12월 3일 비상계엄 당시에도 다시 민주주의의 편에 서 주셨다”면서 “오늘날 우리가 누리는 언론의 자유와 민주주의는 해직언론인들의 희생과 헌신 위에 서 있다”고 강조했다.

조 의장은 “그러나 강산이 네 번이나 바뀌는 사이 여러 노력이 있었음에도 해직언론인들의 명예회복의 길은 열리지 않았다”며 “국회에서도 명예회복과 배상을 위한 법안이 발의됐지만 아직 성사되지 못하고 있는 실정”이라고 설명했다.

이어 “지난 7월 16일, 1980년 언론탄압에 대해 국가의 책임을 묻는 재판이 처음으로 시작됐다”면서 “국회도 해직언론인의 진실규명과 명예회복을 돕겠다”고 덧붙였다.