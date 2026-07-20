기획처 출범 후 김동명 위원장과 첫 회동 예산안 편성·사회안전망 강화 등 노동 현안 논의

[헤럴드경제=김용훈 기자] 박홍근 기획예산처 장관이 한국노동조합총연맹(한국노총)을 찾아 김동명 위원장과 면담을 갖고 내년도 예산안 편성과 중장기 국가발전 전략 수립 과정에서 노동계와의 소통을 강화하기로 했다.

20일 기획예산처에 따르면 이번 면담은 기획처 출범 이후 박 장관이 한국노총 위원장과 가진 첫 공식 회동이다. 양측은 예산 편성과 중장기 발전전략 수립 과정에서 노동계 의견을 적극 청취하고 정책에 반영하는 방안을 논의했다.

김동명 위원장은 면담에서 ▷공무직 노동자 처우 개선 ▷장기요양보호사 경력 인정 ▷돌봄노동자 대체인력 지원 ▷고용보험 적용 확대 ▷산업보건·건강보험 국고지원 확대 ▷돌봄사업 지원 ▷산재예방 정책 강화 등 노동·복지 분야 전반에 대한 건의사항을 전달했다.

박 장관은 이에 대해 정부가 지난 4월 발표한 공공부문 비정규직 처우개선 대책 등을 소개하며 노동시장 격차 완화와 고용 불안정 해소를 위한 정책을 지속 추진하겠다고 밝혔다. 또 저출생·고령화와 인공지능(AI) 산업 전환 등 구조 변화에 대응하기 위해 일자리 기반 사회안전망을 강화하는 동시에 재정의 지속가능성을 확보하는 방향으로 예산을 편성하겠다고 설명했다.

아울러 오는 9월부터 운영되는 공무직위원회를 통해 노동계와의 협력을 한층 확대해 나가겠다고 강조했다.

기획예산처는 앞으로도 노동계를 비롯한 다양한 이해관계자들과의 소통을 이어가며 근로여건 개선과 사회안전망 강화 등 국민이 체감할 수 있는 분야에 대한 투자를 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.