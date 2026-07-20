민간위원 14명 위촉…정부위원 포함 총 27명 도서관 정책 심의·조정

[헤럴드경제=김현경 기자] 도서관 정책을 총괄하는 ‘제9기 국가도서관위원회’가 20일 출범한다.

국가도서관위원회는 2007년 출범 이래 범부처 도서관 정책에 관한 심의·조정 역할을 담당하고 있다. 위원장을 포함한 민간위원과 부위원장인 문화체육관광부 장관을 비롯한 12개 부처 장관이 당연직 위원으로 참여한다. 위원회의 출범으로 제4차 도서관발전종합계획 추진이 가속화할 전망이다.

이재명 대통령은 지난 5월 18일 제9기 위원장으로 김기영 연세대학교 문헌정보학과 교수를 위촉했다. 김기영 위원장은 한국도서관협회 인공지능(AI)스마트워크위원회 위원장, 서울시교육청 도서관정책자문위원회 위원, 한국문헌정보학회 부회장 등을 지내며 문헌정보학계와 도서관 현장 발전에 폭넓게 기여해 왔다.

김 위원장은 이날 도서관, 출판, 문화예술, 법률 등 다양한 분야의 전문성과 현장 경험을 갖춘 민간위원 14명을 위촉했다. 위촉된 민간위원은 ▷강지은 김·장 법률사무소 변호사 ▷권나현 명지대학교 문헌정보학과 교수 ▷박민혁 앝랩 대표이사·성균관대학교 겸임교수 ▷박준 시인 ▷신민식 가디언 출판사 대표 ▷신우철 한국장애인단체총연맹 책임 ▷이용훈 도서관 문화비평가 ▷이유진 홍익대학교사범대학부속여자고등학교 사서교사 ▷이정수 구로문화누리도서관 관장 ▷이진우 한국도서관협회 회장 ▷임호균 연세대학교 실내건축학과 교수 ▷장덕현 부산대학교 문헌정보학과 교수 ▷조희연 전 서울특별시 교육감 ▷하수정 북유럽연구소 소장 등이다.

이에 따라 제9기 위원회는 김 위원장과 문체부 장관(부위원장, 당연직)을 비롯해 민간 위촉직 위원 14명, 정부 당연직 위원 11명 등 총 27명으로 구성됐다.

문체부 정책 담당자는 “제9기 위원회는 학계와 도서관 현장은 물론 출판, 문화예술, 교육 등 다양한 분야의 전문가들로 구성됐다”며 “위원들의 전문성과 현장 경험을 바탕으로 제4차 도서관발전종합계획을 차질 없이 추진해 ‘따뜻한 동행, 공동체 성장, 지속 가능한 미래’라는 핵심 가치를 국민이 일상에서 체감할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.