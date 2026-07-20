AI·반도체·방산 등 산업 대전환기 중소기업 지원 강조 신보 통합론엔 “국가 미래·산업 경쟁력 고려해 논의할 사안” “중소·벤처기업이 ‘그때는 살 만했다’고 평가하도록 기여”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 권형택 신임 기술보증기금 이사장이 인공지능(AI)을 비롯한 산업 전환의 성과가 대기업에 머물지 않고 중소·벤처기업까지 확산되도록 지원하겠다는 구상을 밝혔다.

권 이사장은 20일 서울 여의도 중소기업중앙회 기자실에서 취재진과 만나 “AI와 반도체, 방산, 기계 등 여러 산업이 한꺼번에 빠르게 변화하고 있다”며 “산업 전환 과정에서 중소기업이 혜택을 받고 성장의 기회를 확보할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

그는 삼성전자와 SK하이닉스 등 대기업을 중심으로 진행되는 AI 전환이 중소기업의 성장으로 이어져야 한다고 강조했다. 권 이사장은 “대기업의 AI 전환 성과가 낙수효과처럼 중소기업까지 이어지도록 하는 것이 기보의 역할”이라며 “은행에서 기업을 심사하고 투자금융 업무를 담당했던 경험을 활용하겠다”고 설명했다.

그는 산업 전환기에 대응하지 못할 경우 경쟁력을 회복하기 어려울 수 있다는 위기감도 드러냈다. 권 이사장은 “AI와 반도체, 방산, 기계공업 분야에서 뒤처지면 돌이킬 수 없는 결과가 올 수 있다”며 “정부와 관계 부처가 협의해 국가의 미래를 위한 해법을 찾아야 한다”고 말했다.

중소·벤처기업의 창업과 성장에 우호적인 환경을 조성하겠다는 목표도 제시했다. 그는 “2000년대에는 삼성과 은행, 공직을 그만두고 벤처기업을 창업하는 사람들이 있었다”며 “다시 그런 분위기를 만드는 데 초석이 되는 역할을 하고 싶다”고 밝혔다.

권 이사장은 이어 “임기를 마친 뒤 중소기업과 벤처기업으로부터 ‘그때는 좀 살 만했다’는 말을 듣고 싶다”며 “우리 경제의 기반인 중소기업에 조금이라도 힘을 보태야 한다는 무거운 책임감을 느끼고 있다”고 말했다.

최근 거론되는 기술보증기금과 신용보증기금 간 통합론에는 신중한 태도를 보였다. 권 이사장은 “최근 관련 이야기를 들었지만 아직 업무를 파악하는 단계라 준비된 입장은 없다”며 “기관 규모만의 문제가 아니라 국가 미래와 산업 경쟁력을 고려해 정부와 관계 부처가 충분히 논의한 뒤 결론을 내려야 할 사안”이라고 말했다.

조직 운영과 관련해서는 내부 직원과 현장의 의견을 폭넓게 수렴하겠다고 밝혔다. 권 이사장은 “기관장 혼자 모든 답을 가질 수 없는 시대이고 집단지성이 중요하다”며 “직원들과 적극적으로 소통하고 현장과 언론의 다양한 의견도 정책에 반영하겠다”고 했다.

권 이사장은 지난 15일 제15대 기보 이사장으로 취임했다. 1968년생으로 서울대 국제경제학과를 졸업하고 미국 미시간대 대학원에서 경영정보학 석사 학위를 받았다. 우리은행 투자금융본부와 홍콩상하이은행(HSBC) 상무, 인천시장 경제·금융·투자 특별보좌관, 서울도시철도공사 상임이사, 김포골드라인운영 대표이사, 주택도시보증공사(HUG) 대표이사 등을 지냈다.