IoT 기반 무선 센서 설비 데이터 실시간 수집

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양제철소가 원료부두 하역기 설비의 점검 사각지대를 해소하고 설비의 이상징후를 사전에 감지해 안정성을 제고하기 위한 원료 하역기 스마트 관리 체계를 구축했다.

광양제철소는 EIC기술부, 제선부, 제선설비부간 협업을 통해 각 설비를 대상으로 PIMS(POSCO Intelligent Maintenance System)와 AI 기반 모니터링 시스템을 구축하며 설비의 안정성과 생산성을 동시에 끌어올렸다.

PIMS는 제철소 공정의 주요설비 데이터를 활용·분석하여 설비이상을 예측하는 포스코의 스마트 설비관리 시스템으로 대형 장애를 예방하는데 목적이 있다.

제철소는 각 하역기 설비에 IoT(사물인터넷) 기반 센서를 설치해 24시간 원격 모니터링 체계를 갖춰 설비의 핵심 점검 부위를 대상으로 설비의 온도 및 진동 데이터를 실시간으로 수집할 수 있게 됐다.

또한, 비전 AI(컴퓨터가 사람의 눈처럼 이미지와 영상을 인식하고 분석하는 인공지능 기술) 기반 하역설비 감시 시스템을 도입해 원료 재고 관리의 효율성도 높였다.

AI가 원료를 담는 버킷(Bucket) 상태를 실시간으로 분석해 하역량의 적정 수준을 지속적으로 유지할 수 있게 하고, 파손 여부를 즉시 판단할 수 있도록 해 원료 설비 장애 예방도 기대된다.

제철소 관계자는 “앞으로도 세계에서 가장 경쟁력 있는 철강 기업으로서의 위상을 더욱 공고히 할 수 있도록 기술 혁신을 이어갈 것”이라고 말했다.