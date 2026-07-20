[헤럴드경제=장윤우 기자] 월드컵 결승전 사상 처음 열린 하프타임 쇼를 두고 잉글랜드 대표팀 출신 웨인 루니가 혹평했다.

19일(현지시간) 루니는 영국 공영방송 BBC의 2026 북중미 월드컵 결승전 생방송에 패널로 출연했다. 진행자가 하프타임 쇼에서 가장 좋았던 순간을 묻자 루니는 “솔직히 말해서 쇼가 끝났을 때”라고 답했다.

루니는 “무대에 오른 아티스트들은 좋아하지만, 쇼 자체는 쓰레기(crap) 같았다”고 말했다. 이어 “비버도 좋아하고 샤키라도 좋아한다. 너무 밋밋했다”며 “진심으로 그렇게 생각한다”고 재차 말했다.

해외 누리꾼들은 “시대를 초월하는 명언”, “틀린 말이 없다”, “솔직히 엉망이긴 했다” 등 공감하는 반응을 보였다.

이번 하프타임 쇼는 국제축구연맹(FIFA)이 미국 미식축구(NFL) 슈퍼볼을 벤치마킹해 기획한 무대다. 조직위는 마돈나와 저스틴 비버, 샤키라, 번아 보이에 더해 그룹 방탄소년단(BTS)까지 투입했다. 브라질 축구 전설 호나우두가 마돈나를 차량으로 에스코트하고 호나우지뉴가 함께 타는 연출도 나왔다.

이번 하프타임 쇼를 위해 결승전은 평소보다 긴 27분간 중단됐다. 외신들은 무대의 화려함과 별개로 축구 경기에는 불필요했던 미국식 스포츠 모방이었다고 평가했다.

이날 결승전은 연장 끝에 스페인이 아르헨티나를 1-0으로 꺾었다. 스페인은 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만이자 통산 두 번째 월드컵 우승을 이뤄냈다.

유럽의 역대 우승 횟수는 13회로 늘었다. 스페인은 여자 월드컵(2023년 우승)과 남자 월드컵 우승 트로피를 모두 보유하는 최초의 국가가 됐다.