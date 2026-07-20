기업 AI 서비스 규모 맞춤 선택 국산 NPU 기반 AI 인프라 공급

삼성SDS가 퓨리오사AI의 국산 신경망처리장치(NPU)인 ‘레니게이드(RGND)’를 기반으로 한 NPUaaS(서비스형 NPU)를 출시했다.

20일 삼성SDS는 인공지능(AI) 스타트업 퓨리오사AI의 2세대 NPU인 레니게이드에 기반한 NPUaaS를 삼성 클라우드 플랫폼(SCP)에 탑재해 공개했다고 밝혔다.

삼성SDS가 활용한 레니게이드는 AI 추론에 특화된 국산 NPU다. 이미 학습된 AI 모델을 실제 서비스에 적용해 답변 생성, 문서 분석, 이미지 판별 등을 처리하는 단계에서 그래픽처리장치(GPU) 대비 전력 효율성과 가성비가 뛰어난 것이 특징이다.

삼성SDS의 NPUaaS를 활용한 고객은 구독형으로 NPU 서버를 이용할 수 있다고 강조했다. NPU 서버를 직접 구매하거나 자체 데이터센터에 구축하지 않아도 SCP를 통해 사용할 수 있단 설명이다.

아울러 기업의 수요와 데이터 규모에 따라 NPU를 1장, 2장, 4장, 8장 등 원하는 단위로 자유롭게 선택해 활용할 수 있다. 이로써 스타트업부터 대기업까지 기업 각각의 AI 서비스 규모에 맞춰 활용 가능하다.

또 고성능 스토리지와 컴퓨트, 고속 네트워크 등 SCP의 다양한 상품들과 연계하여 사용할 수 있다고 삼성SDS는 설명했다.

이어 삼성SDS는 이번 NPUaaS를 SCP의 소버린 클라우드 환경으로 제공한다고 언급했다. 이를 통해 엄격한 보안 규제를 적용받는 공공 고객도 안심하고 이용하도록 지원한단 방침이다.

삼성SDS는 이번 NPUaaS 출시를 계기로 기존 GPUaaS는 물론 NPU 기반 연산 자원까지 사업 영역을 확대하게 됐다. ▷고객의 AI 인프라 선택권 확대 ▷국산 NPU 기반 AI 인프라 확산과 소버린 AI 구축에 전환점이 될 것으로 기대한다고 이 회사는 밝혔다.

이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장은“이번 NPUaaS 출시는 단순히 새로운 클라우드 상품을 선보이는 것을 넘어, 고객이 고성능 AI 기술을 유연하게 사용할 수 있다는 데 의의가 있다”며 “앞으로도 고객 요구사항을 해결하기 위해 SCP 기반 상품을 다양화하고, 클라우드 AI 기술 생태계를 선도해 나갈 것”이라고 했다.

차민주 기자