동남권 최초 ‘글로벌창업이민센터’ 개소 국내 창업 희망 외국인 교육·멘토링 등

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 20일 오후 2시 부산유라시아플랫폼에서 ‘부산 글로벌창업이민센터’ 개소식을 개최한다.

글로벌창업이민센터는 국내에서 창업을 희망하는 외국인들에게 창업교육, 멘토링 등 ‘오아시스(OASIS, Overall Assistance for Startup Immigration System) 프로그램’을 진행하는 기관이다. 법무부 공모를 통해 동남권 최초로 지정된 부산센터는 부산기술창업투자원이 전담 운영하고 있다.

이날 개소식에는 김현채 부산출입국외국인청장, 이청일 부산지방중소벤처기업청장, 김용우 부산창조경제혁신센터 대표이사 등 관계기관장을 비롯해, 오아시스 프로그램에 참여하고 있는 외국인 (예비)창업자 등 50여명이 참석한다.

센터 지정서 수여식, 경과보고 및 향후 운영계획 발표, 현판 제막식에 이어 외국인 대상 한국 취업 플랫폼(ACAFO) 창업자이자 외국인 채용경력 전략가인 카지미 아고수 대표의 특별강연과 참가자 네트워크 시간이 마련된다.

그동안 서울에 집중돼 있던 글로벌창업이민센터는 정부의 국가균형발전 기조에 따라 작년부터 지역으로 확산해 현재 서울 4곳(한국생산성본부·한국능률협회컨설팅·창업진흥원·서울글로벌센터) 외에 전북창조경제혁신센터·충북바이오산학융합원·부산기술창업투자원까지 7곳에서 운영 중이다. 부산기술창업투자원은 지난 5월부터 외국인 창업자를 대상으로 창업소양교육과 1대1 멘토링을 운영해 오고 있다.

시는 하반기에도 ▷창업교육 ▷멘토링 ▷인큐베이팅 ▷법인설립 지원 ▷사업화 지원 등 단계별 과정을 운영하며 이수자들에게 기술창업비자(D-8-4) 취득을 위한 점수를 부여하고 추천서를 발급하는 등 외국인 창업인재의 지역안착을 지원할 예정이다.

시는 아시아 창업 엑스포를 중심으로 구축해 온 글로벌 창업생태계 관계자, 해외투자사, 창업지원기관과의 협력 네트워크를 이민센터 운영과 연계해 부산을 글로벌 창업 허브도시로 키워나간다는 방침이다.