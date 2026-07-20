20일 부산 벡스코서 공식 전시관 열어 35개 기관 참여한 특별전시 및 프로그램 한국 유산의 우수성과 매력 공유할 예정 ‘K-헤리티지 스테이지’에서 각종 이벤트

[헤럴드경제=김명상 기자] 국가유산청이 제48차 유네스코 세계유산위원회를 기념해 대한민국 국가유산의 가치와 성과를 알리는 공식 전시관 ‘대한민국관’을 20일 개관한다. 전시관은 전통 의식 재현과 다채로운 문화 프로그램을 통해 전 세계 관람객에게 한국 유산의 우수성을 공유하는 기회가 될 전망이다.

대한민국관은 위원회 기간에 대한민국의 세계유산·인류무형유산·세계기록유산과 국가유산 정책, 국제협력 성과를 소개하는 개최국 공식 전시관이다. 정부기관, 지방자치단체, 종교계, 사회재단 등 총 35개 기관이 참여하는 특별전시와 공연, 체험 프로그램을 운영한다.

개관 행사는 20일 오전 9시 20분 벡스코 야외광장에서 수문장 교대의식으로 시작했다. 최초로 경복궁 밖에서 재현하는 이번 대규모 수문장 교대의식은 개최국 대한민국의 환영 의미를 전한다.

개관과 함께 다양한 프로그램도 시작한다. 20일 당일만 운영하는 조기 입장 관람객 중 ‘대한민국과 유네스코’ 관에서 인증사진을 촬영해 현장 관계자에게 보여주면 바나나맛우유를 선착순 200개 증정하는 ‘오픈런 이벤트’를 진행한다.

대한민국관은 오는 29일까지 오전 10시부터 오후 6시(입장 마감 오후 5시)까지 벡스코 제1전시장에서 운영하며, 누구나 무료로 관람할 수 있다.

특히 ‘대한민국과 유네스코’, ‘개최도시 부산관’, ‘대한민국과 세계기록유산’ 등 주요 전시관을 둘러보는 전문 해설 프로그램을 하루 두 차례(오전 10시 30분, 오후 3시 30분), 회차당 20명을 대상으로 총 45분 운영한다. 대한민국과 유네스코가 걸어온 국제협력 역사와 세계유산협약 의미, 대한민국의 유산들을 하나의 동선으로 둘러볼 수 있다.

아울러 국가무형유산 전통기술 공개행사와 공연을 비롯해 내부 주무대인 ‘K-헤리티지 스테이지’에서 펼쳐지는 38건의 전통 공연, 관람객 참여 이벤트 등을 진행한다.

허민 국가유산청장은 “대한민국관은 세계유산위원회 참가자와 국민, 그리고 세계인이 함께 대한민국 국가유산의 가치와 미래를 만나는 공간”이라며 “우리 국가유산의 우수성과 세계적 가치를 널리 알리고, 국가유산을 통한 국제협력이 더욱 확대되는 계기가 되기를 기대한다.”고 밝혔다.