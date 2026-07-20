20일~10월 26일, 전 시민 대상 비대면, 거주지 방문 조사 병행

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 20일부터 오는 10월 26일까지 전 시민을 대상으로 주민등록지와 실거주지 일치 여부 확인을 위해 2026년 주민등록 사실조사를 실시한다.

9월 7일까지는 비대면 조사, 9월 8일부터 10월 26일까지는 방문 조사이다. 맞벌이 가구와 1인 가구 증가 등으로 인한 민원 편의를 위해 비대면 조사를 한 뒤, 미참여 세대 및 중점조사 세대를 대상으로 이·통장이 거주지 방문 조사를 하는 것으로 진행된다.

비대면 조사는 조사 대상자가 본인의 거주지(주민등록지)에서 ‘정부24’ 앱에 접속해 사실조사 사항에 응답하는 방식으로 이루어진다. 주소지가 같은 세대별 1인이 세대 전체를 대표해 사실조사 사항에 응답할 수 있다.

방문 조사 세대 가운데 중점조사 대상은 ▷100세 이상 고령자 ▷5년 이상 장기 거주불명자 ▷사망 의심자 ▷복지취약계층 ▷장기 미인정 결석 및 학령기 미취학 아동 포함 세대다.

조사 결과에 따라 담당 공무원이 10월 27일~11월 9일 확인조사를 실시하고, 주민등록 불일치자에 대해서는 11월 10일~11월 30일 최고·공고를 거쳐 12월 1일~12월 7일 주민등록사항을 정리한다.