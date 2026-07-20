노랑풍선이 영어로 진행하는 프로그램과 교육 콘텐츠를 결합한 호주 시드니 테마 여행 상품을 출시했다.

이번 상품은 시드니 명소를 둘러보는 기존 일정에 영어 현지 프로그램을 더한 것이 특징이다. 단순한 관광지 방문을 넘어 현지 전문가 설명을 들으며 역사, 문화, 건축 가치를 이해하도록 구성했다.

대표 프로그램은 오페라하우스 내부 영어 투어와 140년 역사의 시드니 천문대 투어다. 호주 명문 시드니대학교에서 진행하는 ‘헤리티지 투어’를 통해 대학 역사와 건축물, 교육 문화를 체험할 수 있다.

대자연을 만나는 일정도 포함했다. 블루마운틴에서 시닉월드 4종 어트랙션을 체험하고, 선셋과 밤하늘을 감상하는 별빛투어를 진행한다. 본다이 비치와 브론티 비치를 잇는 코스탈 워크에서는 해안 절경을 감상할 수 있다.

인증사진 콘텐츠도 있다. 전문 포토그래퍼와 오페라하우스, 하버브리지, 로열보타닉가든 등을 배경으로 촬영하는 스냅투어를 비롯해 달링하버, 바랑가루, 록스거리 등 시드니 명소를 둘러보는 일정을 포함했다.

이 밖에도 타롱가 동물원, 호주 국립 해양박물관, 현대미술관 등을 방문하며 시드니 자연, 문화, 예술을 경험하도록 구성했으며, 블루마운틴 피시앤칩스, 하버 디너크루즈, 스테이크 등 현지 식사도 제공한다.

노랑풍선 관계자는 “최근에는 유명 관광지를 둘러보는 것보다 현지의 역사와 문화, 라이프스타일을 직접 경험하려는 여행 수요가 꾸준히 증가하고 있다”며 “이번 상품은 영어로 진행되는 현지 투어와 교육 콘텐츠를 접목해 여행의 재미는 물론 배움의 가치까지 함께 담은 것이 가장 큰 차별점”이라고 말했다.