30개 직업별 소프트웨어·기기장비 정보집 발간…AI 활용 직업정보도 첫 반영

[헤럴드경제=김용훈 기자] 치과의사는 진료와 업무 보조를 위해 생성형 인공지능(AI)인 챗GPT(ChatGPT)를 활용하고, 방송작가는 유튜브를 업무 도구로 사용하는 등 직업별 실무에서 활용되는 소프트웨어와 장비 정보를 한눈에 볼 수 있는 자료가 처음 공개됐다.

고용노동부와 한국고용정보원은 20일 청년과 구직자의 진로 설계, 재직자의 직무역량 향상을 지원하기 위해 ‘직업별 활용 기술(소프트웨어) 및 도구(기기·장비) 목록’ 정보집을 발간했다고 밝혔다.

이번 정보집에는 전문가 검토와 채용정보 분석을 거쳐 정보 제공 가치가 높은 보건·의료 분야 10개 직업과 예술·디자인·방송·스포츠 분야 20개 직업 등 모두 30개 직업의 실무 활용 기술과 장비 정보가 담겼다.

직업별로는 한의사가 전자의무기록시스템(EMR)과 한컴오피스를 활용하고 부항기와 침, 탕약기 등을 사용하는 것으로 조사됐다. 방송작가는 한컴오피스와 유튜브를 주로 활용하며 노트북과 스마트폰 등을 주요 업무 도구로 사용하는 것으로 나타났다.

특히 이번 정보집에는 생성형 AI 활용 현황도 반영됐다. 치과의사와 사서, 만화가 등은 ChatGPT와 구글 제미나이(Google Gemini) 등을 업무 보조 수단으로 활용하는 것으로 조사됐다. 디지털 전환에 따라 AI가 다양한 직업군의 실무 환경에 빠르게 확산되고 있음을 보여주는 사례다.

정보집은 현장 재직자와 분야별 전문가 의견, 고용24와 사람인·원티드·잡코리아 등 공공·민간 채용 플랫폼의 채용정보를 바탕으로 제작됐다. 고용노동부와 한국고용정보원은 앞으로도 현장 중심의 직업정보 서비스를 지속적으로 확대할 계획이다.

정보집은 임금직업포털의 ‘직업내비게이션’ 서비스를 통해 누구나 확인할 수 있으며, 취업 준비와 경력 개발에 활용할 수 있다.

이창수 한국고용정보원장은 “구직자에게는 희망 직업의 실제 업무 환경을 미리 경험할 수 있는 길잡이가 되고, 재직자에게는 디지털 전환 시대에 필요한 역량을 점검하는 참고자료가 될 것”이라며 “대학 취업지원센터와 고용센터 등 현장의 진로·취업 상담에서도 폭넓게 활용되길 기대한다”고 말했다.