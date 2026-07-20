구로·가산 이어 서울 두 번째 릴레이 감독…금융사·콜센터 집중 점검 익명신고 다발 지역 반복 감독 예고…“일한 만큼 보상받는 문화 정착”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 서울 중구와 영등포구 소재 금융업체와 금융 콜센터 등을 대상으로 포괄임금 오남용 특별감독에 나선다. 지난 5월 서울 구로·가산디지털단지에 이어 서울에서 두 번째로 실시하는 릴레이 감독으로, 익명신고가 집중된 지역에 대해서는 반복 점검을 이어간다는 방침이다.

20일 고용노동부에 따르면 이날부터 서울 중구와 영등포구 소재 금융업 및 연계 서비스업 사업장을 대상으로 ‘포괄임금 오남용 권역별 릴레이 4차 기획감독’을 실시한다. 이번 감독은 ‘포괄임금·고정OT 오남용 익명신고센터’에 접수된 제보 사업장과 법 위반이 의심되는 업체를 대상으로 지난 5월부터 진행 중인 권역별 릴레이 감독의 일환이다.

노동부는 특히 최근 익명신고가 집중된 금융업과 금융 콜센터 등을 중점 점검할 계획이다. 감독 과정에서는 관리자에 대한 근로시간 미관리 및 야간근로수당 미지급, 연장·야간·휴일근로수당 산정 방식 미공개, 기본급과 각종 수당을 구분하지 않는 임금체계 운영, 연장근로 한도 초과 여부 등을 집중적으로 살펴볼 예정이다.

이번 감독은 서울 구로·가산디지털단지를 대상으로 실시한 1차 감독 이후에도 서울 지역에서 익명신고가 지속된 데 따른 후속 조치다. 노동부는 제보가 반복적으로 접수되는 지역에 대해서는 추가 감독을 실시해 포괄임금제 오남용을 근절하겠다는 방침이다.

앞서 1차 감독에서는 점검 대상 7개 사업장 모두에서 노동관계법령 위반이 적발됐다. 컴퓨터시스템 구축 서비스업체에서는 근로시간을 기록·관리하지 않은 채 고정OT 수당만 지급해 근로자 18명의 연장근로수당 370만원을 체불한 사실이 확인됐다. 또 한 세탁업체는 연장근로 한도를 총 412차례 초과하고, 근로자 51명의 연차수당 4200만원을 지급하지 않은 것으로 드러났다.

김영훈 노동부 장관은 “익명신고센터 제보가 계속되는 지역은 반복 점검을 통해 불법 노동관행을 근절할 계획”이라며 “대한민국 금융의 중심지인 서울 중구와 영등포구 일대의 수당 계산·지급 실태를 면밀히 점검해 일한 만큼 정당하게 보상받는 상식적인 일터 문화가 정착될 때까지 지도·감독을 이어가겠다”고 말했다.