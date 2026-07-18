[헤럴드경제=박종일 선임기자]류·유씨 구청장이 5명으로 민선 9기 서울 구청장 5명 중 1명이어 화제다.

류경기 중랑구청장(3선) ·유동균 마포구청장(재선)· 유찬종 종로구청장(이하 민주 초선)

·유보화 성동구청장 ·류삼영 동작구청장이 주인공이다. 특히 이들 5명은 모두 더불어민주당 소속이어 더욱 관심이 모아진다.

유씨에는 柳·劉·兪·庾 등 여러 한자가 있다. 반면 같은 버들 류(柳)라도 두음법칙 적용과 개인·가문의 선택에 따라 ‘유’ 또는 ‘류’로 표기한다.

2007년 성씨 표기 원칙이 바뀐 뒤 유(柳)에서 류(柳)로 표기를 고친 사람이 2년간 5만4000여 명에 달했다.

2015년 인구총조사에서 柳씨는 ‘유’ 표기 47만8990명, ‘류’ 표기 16만3703명으로 모두 64만2693명, 전체 인구의 약 1.26%였다.

따라서 柳씨로 확인된다는 전제에서 보면, 인구 비중 약 1.3%인 성씨가 서울 구청장의 20%를 차지한 것은 상당히 이례적이다.

민주당이 서울 25곳 중 17곳을 차지한 민선 9기에 다섯 명 모두 민주당 소속이어서 민주당 승리 과정에서 특히 강북지역에서 동시에 당선됐다고 볼 수 있다.

또 류경기·유동균처럼 이미 구청장을 지낸 인물과 류삼영·유찬종·유보화처럼 지역 정치나 행정 경험을 쌓은 경쟁력 있는 후보들이 한꺼번에 공천됐다.

류경기 중랑구청장은 서울대 정치학과 졸업 후 행정고시에 합격, 서울시 대변인 행정국장 기조실장 행정1부시장을 마치고 민선 7기 박홍근 중랑구 국회의원(4선· 현 기획예산처장관)이 박원순 당시 시장에게 삼고초려해 영입돼 지역 주민들의 압도적인 지를 받는 3선 구청장이 됐다. 특히 이번 선거에서도 6만여표 차로 승리했다.

유동균 마포구청장은 마포구의원, 서울시의원을 지낸 후 민선 7기 마포구청장이 된 이후 8기에는 낙선, 정청래 의원 보좌관과 지역사무국장을 지낸 측근으로 다시 민선 9기 마포구청장 당선됐다.

유찬종 종로구청장은 광고업으로 성공한 후 종로구의원, 서울시의원을 지낸 후 민선 8기 종로구청장에 출마했으나 낙선한 후 4년간 절치부심 민선 9기에 꿈을 이뤘다.

유보화 성동구청장은 순천고를 나와 병무청 9급으로 공직을 시작했으나 서울시로 전입, 서울시 자치행정과장, 정책기획관, 성동구 부구청장을 지낸 후 정원오 전 성동구청장이 서울시장에 나서면서 성동구청장에 당선됐다. 특히 비고시 부구청장 출신 최초 민선 구청장이 된 쉽지 않은 기록을 세웠다.

류삼영 동작구청장은 경찰대 출신으로 총경 당시 윤석열 정부 경찰 개혁에 반대해 정치인으로 변신, 22대 총선에 출마, 나경원 의원에게 패배했으나 이번 지방선거에서 구청장에 당선됐다. 류 구청장은 박일하 민선 8기 동작구청장이 국민의힘 공천을 받지 못하고 개혁신당 후보로 출마, 4만여표를 획득해 당선되는 행운을 얻게 됐다.

이들 중 류경기 중랑구청장은 전남 담양, 유동균 마포구청장은 전북 고창, 유찬종 종로구청장은 전남 광주, 유보화 성동구청장은 전남 고흥 출신인 반면 류삼영 동작구청장은 부산 출신이다.

이처럼 류·유씨가 유독 서울 구청장이 많은 가운데 주민들에게 어떤 서비스를 제공해 어떤 성과를 낼지 주목된다.