[헤럴드경제=장윤우 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 마친 손흥민이 소속팀 로스앤젤레스 FC(LAFC)에 복귀했다.

16일(한국시간) LAFC에 따르면 도스 산토스 감독은 LA 갤럭시와의 ‘엘 트라피코’를 앞두고 열린 기자회견에서 손흥민의 심리와 몸 상태를 설명했다. 손흥민은 지난 10일 미국으로 돌아와 팀 훈련에 합류했다.

도스 산토스 감독은 “손흥민과 제이콥 샤펠버그, 매트 에반스가 모두 돌아와 기쁘다. 선수들도 복귀를 반기고 있고 이곳을 그리워했다”고 말했다.

손흥민은 한국 대표팀 주장으로 북중미 월드컵에 나섰지만 성과를 내지 못했다. 한국은 조별리그에서 탈락했고 손흥민도 공격포인트 없이 대회를 마쳤다. 손흥민은 대회 종료 후 팬들에게 “기대에 보답하지 못해 죄송하다”며 사과의 뜻을 전했다.

도스 산토스 감독은 “LAFC 감독이 된 뒤 손흥민뿐 아니라 대표팀을 향한 한국 팬들의 열정을 배웠다”며 “솔직히 대표팀에 있었던 모든 일을 살펴봤다”고 말했다.

이어 “내 역할은 내가 잘 아는 선수를 이곳에서 맞이해 자신감을 주고 LAFC를 돕도록 준비시키는 것”이라며 “우리는 매일 대화한다”고 덧붙였다.

그러면서 손흥민에 대해 도스 산토스 감독은 “손흥민은 자신의 나라를 사랑하고 월드컵에서 좋은 결과를 내고 싶어 했다. 월드컵에서 있었던 일을 완전히 극복했느냐고 묻는다면 그렇지 않다”며 “대표팀과 조국을 진심으로 아끼기 때문”이라고 설명했다.

다만 도스 산토스 감독은 “손흥민은 신체적으로 완벽하지 않다. 지금 완벽한 선수는 아무도 없다”며 “5주 동안 경기를 뛰지 않았고 다시 프리시즌을 소화했다”고 몸 상태가 아직 정상 궤도에 오르지 않았다고 봤다.

이어 “몸 상태는 경기와 훈련을 거치며 올라올 것이다. 이는 손흥민만의 문제가 아니라 모든 선수에게 해당한다”고 덧붙였다. 도스 산토스 감독은 손흥민이 LA 갤럭시전에 출전할 것이라고 밝혔다.

LAFC는 정규리그 순위 경쟁과 함께 리그스컵, 2027 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 진출권 확보를 앞두고 있다. 손흥민의 복귀전은 오는 금요일 LA 갤럭시전으로 예정됐다.