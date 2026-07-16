[헤럴드경제=김보영 기자] 가수 비비가 방송인 지예은과 안무가 바타의 공개 열애 사실을 뒤늦게 알고 놀라움을 드러냈다.

15일 유튜브 채널 ‘오키키 ㅇㅋㅋ’에는 ‘인생 역전 가능한(?) 비행기 옆자리’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 비비는 가비, 지예은과 함께 ‘과몰입’을 주제로 이야기를 나눴다. 이후 세 사람은 ‘과몰입 유발 게임’을 진행하며 장거리 비행 때 함께 앉고 싶은 사람을 고르는 시간을 가졌다.

공개된 게임판에는 이재용 삼성전자 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 소녀시대 윤아, 가수 비욘세, 배우 변우석, 댄서 바타 등의 사진이 등장했다.

이 과정에서 게임판 속 바타의 사진을 본 비비는 눈을 찡그리며 “바타님이 왜 계신 거지?”라며 의아해했다. 이에 가비는 웃음을 터뜨리며 “혹시 모르세요? 둘이 사귄다. 공개 연애 중”이라고 지예은과 바타의 열애 사실을 알렸다.

비비는 놀란 표정으로 지예은과 가비를 번갈아 바라보며 “진짜요? 공개 연애라고요? 얼마나 만나셨어요?”라며 연이어 물었다.

지예은은 갑작스럽게 자신의 연애 얘기가 나오자 “그만, 진짜”라며 부끄러워했다. 그러면서 “전 바타 옆에 앉아야죠. 남친 옆에 앉아야죠”라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 지예은과 바타는 지난 4월 열애 사실을 공식 인정했다. 두 사람은 1994년생 동갑내기로, 교회 친구로 인연을 이어오다 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

바타는 ‘스트릿 맨 파이터’ 준우승팀 위댐보이즈의 리더로, 지코의 ‘새삥’, 제니의 ‘like JENNIE’ 등 다수의 히트곡 안무를 만든 안무가다.