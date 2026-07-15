도시균형발전·민생복지·문화교육안전·청년소통행정플랫폼 등 4개 분과 운영 분과회의를 통해 민선 9기 공약 검토 및 정책 실행 가능성 제고...민선 9기 비전 ‘살기 편한 행복광진’ 실현을 위한 정책 자문 역할 수행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 13일 구청 기획상황실에서 ‘제2회 광진구 미래비전 추진위원회 정기회의’를 개최했다.

미래비전 추진위원회는 민선 9기 핵심 공약과 광진구의 미래 발전 전략을 구체화하기 위해 위한 자문 위원회이다.

지난 6월 16일 위촉식을 시작으로 본격적인 활동에 들어갔으며, ▷도시균형발전 ▷민생복지 ▷문화교육안전 ▷청년소통행정플랫폼 등 4개 분과로 구성됐다.

위원회는 그동안 분과별 회의를 열어 민선 9기 공약의 방향과 세부 내용을 검토, 정책의 실현 가능성과 실행력을 높이기 위한 다양한 의견을 제시했다. 각 분과회의에는 부구청장을 단장으로 소관 국·과장 등이 참여하는 구 지원단이 함께해 공약의 추진 방향과 조정 필요 사항 등을 논의했다.

이번 정기회의에서는 분과별 논의 결과와 공약 조정 의견을 공유, 광진구의 중장기 발전을 위한 추가 정책 등을 제안하는 시간을 가졌다. 특히 분야별 전문가와 주민대표의 다양한 의견을 수렴해 공약을 보다 구체적이고 실효성 있는 정책으로 발전시키는 데 중점을 뒀다.

미래비전 추진위원회는 도시계획·건축, 지역경제·복지, 문화·교육·안전, 청년정책·소통 등 각 분야의 전문가와 주민대표로 구성됐다. 위원들은 민선 9기 공약을 분야별로 검토하고 자문하며, 지역의 미래 성장동력을 발굴하고 광진구의 발전 방향을 제시하는 역할을 수행했다.

민선 9기 광진구는 ‘살기 편한 행복광진’ 실현을 목표로 ▷속도감 있는 재개발·재건축 사업을 통한 명품 주거도시 조성 ▷동서울터미널 현대화 신속 추진 및 미래 성장기반 마련 ▷아이 키우기 좋은 명품교육도시 실현 ▷어르신이 존중받는 복지도시 조성 ▷청년과 소상공인에게 힘이 되는 활력도시 구현 ▷건강도시 광진 조성 등을 핵심 정책으로 추진할 예정이다.

김경호 광진구청장은 “민선 8기의 성과를 바탕으로 민선 9기 광진의 더 큰 도약을 완성하기 위해 공약을 구체화하는 과정에서 미래비전 추진위원회가 중요한 역할을 해주셨다”며 “위원회와 함께 다양한 의견을 적극 반영해 공약을 더욱 실효성 있는 정책으로 발전시키고, 구민과 함께 모두가 체감할 수 있는 ‘살기 편한 행복광진’을 만들어 가겠다”고 말했다.