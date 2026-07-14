[헤럴드경제=주소현 기자] 미국 노동부는 14일(현지시간) 6월 미국의 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.5% 상승했다고 밝혔다.

다우존스가 집계한 전문가 예상 3.8%를 밑돈 수준이다. 상승률이 5월 4.2%보다 둔화했고, 전월 대비로는 0.4% 하락했다.

에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 전년 대비 2.6% 올랐고, 전월 대비로는 보합세다.