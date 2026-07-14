JB와 BNK에 공개 주주서한 지방금융지주 통합해 경쟁력 강화 촉구

[헤럴드경제=박지영 기자] 얼라인파트너스가 지방 소멸 시대에 대비해 지방금융지주 간 합병을 제안했다.

이창환 얼라인파트너스자산운용 대표는 14일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 “시중은행 중심의 과점 구조가 고착하면서 소비자의 금융 서비스 선택권이 제한되고 지방 중소기업의 자금 조달 문턱이 높아지는 등 사회적 비용이 상승하고 있다”며 “영·호남 인구와 경제력 비중이 줄어드는 상황에서 2개 남은 지방금융지주인 JB금융지주와 BNK금융지주의 합병은 현실적으로 가능하고 가장 시장친화적인 해법”이라고 밝혔다.

얼라인파트너스는 이날 JB금융과 BNK금융 이사회에 ▷독립이사로 구성된 특별위원회 설치 ▷자문기관 선임 후 전략적·재무적 타당성 검토를 요구하는 공개 주주서한을 발송했다. 오는 8월 7일까지 양사 이사회가 합병 타당성 검토에 착수했는지를 밝히고, 검토에 착수할 경우 결과와 실행 방안을 오는 3분기 실적 발표일까지 공개할 것도 요구했다. 얼라인파트너스는 JB금융의 지분 14.8%를 보유한 2대주주다. BNK금융의 지분 또한 1% 가량확보하고 있다.

이 대표는 “양사가 논의 후 합병을 거부한다면 이사회 회의록 등을 통해 근거를 살펴볼 예정이다. 납득할 수 있는 이유가 없거나 합병 검토 자체에 착수하지 않았다면 행동주의 펀드로서 주주권을 행사할 것”이라고 덧붙였다.

얼라인파트너스는 양사 합병을 통해 여러 가지 시너지가 나타날 것으로 기대한다. 합병 시 시가총액은 단순 합산 기준 10조3000억원에 달해 카카오뱅크(10조9000억원)와 비슷해지며, 4대 시중은행의 평균 주가수익비율(9.4배) 적용 시 20조3000억원까지 확대될 수 있다.

이 대표는 “지방의 지역 밀착형 금융 브랜드 영향력을 유지하면서 합병 시너지를 누릴 수 있고, 비은행 계열사들의 강점이 합쳐져 포트폴리오를 강화할 수 있다”며 “위험가중자산이익률(RoRWA) 개선, 중복 비용 제거, 전산 효율화 등 통해 합병지주의 ROE(자기자본이익률)가 단순 합산 기준 9.1%에서 12.8%로 개선되는 등 시중은행을 능가하는 수익성을 달성할 수 있다”고 설명했다. JB금융은 호남, BNK금융은 영남 중심으로 핵심 영업권역이 구분돼 있어 합병하더라도 점포 중복, 고객중복 등 자기잠식 리스크가 사실상 없다는 점도 강조했다.

얼라인파트너스는 특히 시중은행 과점 체제에 실질적인 경쟁자를 추가해 금융서비스 혁신을 촉진하고 소비자 후생을 높이는 효과를 기대하고 있다. 지난해 말 기준 지방은행 합산 원화 대출 점유율은 6%, 시중은행 대출 점유율은 55.5%였다. 인터넷은행 인가, IM뱅크의 시중은행 전환 등 경쟁 활성화를 위한 시도에도 시중은행의 대출 점유율이 절대적 우위를 차지하고 있다.

국가적 측면에서 지방금융 확대를 도모할 필요성이 있다고 지적했다. 이 대표는 “3대 메가프로젝트를 통해 큰돈이 지방에 투자되는데 정작 지방금융의 규모가 너무 영세하다”며 “합병을 통해 규모를 확보해야 대규모 지방금융을 제공하며 정부 정책과 발을 맞출 수 있다”고 했다.

일본 사례도 들었다. 지난해 일본 치바현 1위, 3위 은행인 치바은행과 치바고교은행이 합병 계획을 발표했다. 일본 아이치현 2위 아이치FG와 미에현 2위 산주산FG 또한 지난 5월 합병을 위한 기본 합의를 마쳤다. 이 대표는 “일본은 정부 차원에서 지방은행 통합을 장려하면서 규제를 완화했다. 선제적인 통합으로 부실화를 막으려는 조치”라며 “최근 일본은행 통합 사례에서 ‘아리아케 캐피탈’이라는 행동주의 펀드가 기여했다”고 설명했다.

얼라인파트너스는 2021년 설립된 국내 대표 행동주의펀드다. 주주권을 적극 활용해 기업 지배구조 개선, 주주환원 정책, 자본 재배치 등을 끌어내는 방식으로 포트폴리오기업 밸류업을 꾀하고 있다. 누적 운용자산(AUM)은 지난해 기준 1조2352억원 상당이다(해외 펀드 자문 규모 포함).