개인사업자 전용 특화 카드 온라인쇼핑 등 10% 적립 국내외 가맹점 1% 적립 신용대출 금리 연 0.2%p 우대

[헤럴드경제=유혜림 기자] 현대카드와 케이뱅크가 개인사업자 특화 신용카드인 ‘케이뱅크 BUSINESS 현대카드’를 출시한다고 14일 밝혔다. 개인사업자의 사업 운영과 일상 소비 혜택은 물론 신용대출 금리 우대 혜택까지 제공하는 것이 특징이다.

이번 상품은 현대카드가 케이뱅크와 함께 선보이는 개인사업자 전용 신용카드다. 케이뱅크 사장님통장을 보유한 개인사업자는 케이뱅크 앱을 통해 신청할 수 있으며, 사장님통장을 결제계좌로 연결하면 사업 관련 입출금과 카드대금을 한 계좌에서 관리할 수 있다.

특히 사업 운영과 일상 소비를 함께 하는 개인사업자의 소비 패턴을 반영해 온라인 쇼핑과 멤버십, 디지털 콘텐츠 이용 혜택을 강화했다. 국내외 모든 가맹점에서는 결제금액의 1%를 M포인트로 적립할 수 있다. 적립 혜택은 전월 이용금액 50만원 이상인 경우 제공된다.

또 네이버플러스 스토어와 쿠팡, 컬리, G마켓, 옥션, 11번가, SSG닷컴, 롯데온, 톡딜, 식봄 등 온라인 쇼핑과 네이버플러스 멤버십, 쿠팡 로켓와우, 컬리멤버스, 넷플릭스·유튜브 프리미엄·티빙 이용금액에 대해 결제금액의 10%를 M포인트로 적립해준다.

출시를 기념한 프로모션도 마련했다. 온라인 쇼핑과 멤버십, 디지털 콘텐츠 영역을 처음 이용하면 1년간 기존 적립률에 20%를 추가해 최대 30%의 M포인트를 적립받을 수 있다. 3만원 이상 결제 시 3만원 캐시백을 제공하며, 최근 6개월간 현대카드 이용 이력이 없는 고객에게는 7만원을 추가 지급한다. 해외 온·오프라인 가맹점 이용 실적에 따라 최대 20만원의 추가 캐시백도 받을 수 있다.

아울러 카드 이용 고객이 케이뱅크 ‘사장님 신용대출’을 신규 신청하면 대출금리를 연 0.2%포인트 우대하는 혜택도 제공한다. 케이뱅크는 이번 상품 출시로 사장님통장을 중심으로 예금과 대출에 이어 카드까지 개인사업자 금융상품 라인업을 확대하게 됐다.