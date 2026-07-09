BNK 목표가 185만원 제시 “AI 투자 모멘텀 둔화” 증권가는 목표가 엇갈려

[헤럴드경제=홍태화 기자] 현재 주가보다 낮은 목표주가를 제시한 SK하이닉스 리포트가 나왔다. BNK투자증권은 SK하이닉스에 대해 투자의견 ‘보유(Hold)’와 목표주가 185만원을 유지했지만, 이는 보고서 작성 당시 주가보다도 낮은 수준이어서 시장에서는 사실상 ‘매도’ 의견에 가깝다는 해석이 나온다.

9일 금융투자업계에 따르면 전날 BNK투자증권은 SK하이닉스에 대해 투자의견 ‘보유’(Hold)와 목표주가 185만원을 제시했다.

이는 지난 5월 12일 투자의견 ‘보유’와 상향된 목표주가 185만원을 그대로 유지한 것이지만, 보고서 기준 현재 주가(8일)가 207만6000원이었던 점을 고려하면 사실상 ‘매도’ 의견을 낸 것이 아니냐는 목소리도 나온다. 이날 종가는 전날보다 5.30% 오른 218만6000원이다.

이민희 연구원은 보고서에서 “인공지능(AI) 서버향 D램, 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD)는 아직 공급 부족 시황에 있지만, 주문을 제공하는 하이퍼스케일러(대규모 AI 데이터센터 운영사)들의 경쟁적인 인프라 투자는 더 이상 유효하지 않다”며 “모멘텀(동력)이 둔화 중”이라고 분석했다.

이어 “내년 메모리, 중앙처리장치(CPU) 가격 상승 기대와 에이전트AI 신모델들 스펙 상향을 고려하면 내년에도 최소 30∼40% 이상 설비투자 증가가 필요해 보이나 향후 투자 속도 조절 가능성이 커지고 있어 현재 반도체 기업의 실적 전망과는 괴리가 있다”고 짚었다.

이 연구원은 “최근 주가 급락은 수요 둔화를 반영하는 것이며 연말 이후 실적 모멘텀도 꺾일 전망”이라며 “내년 이후 밸류에이션(평가가치)은 싸지 않다”고 판단했다.

오는 10일 예정된 미국주식예탁증서(ADR) 발행에 대해서는 중립적이라는 입장을 취했다. 그는 “해외 현지 거래 편의성은 제공하지만, 원주 밸류에이션이 달라지지는 않을 전망”이라고 말했다.

이 연구원은 같은 날 삼성전자에 대해서는 투자의견 ‘매수’와 목표주가 43만원을 유지했다. 그는 “삼성전자의 올해 2분기 영업이익은 충당금 반영에도 기대치를 상회했다”면서 “하반기 메모리 모멘텀 둔화에도 비메모리와 삼성디스플레이(SDC) 개선으로 상쇄할 것”이라고 전망했다.

다만, 이번 보고서가 ‘대세’ 의견은 아니다. 여전히 대다수 리포트가 SK하이닉스에 대해 현재가를 훨씬 뛰어넘는 목표가를 제시하고 있기 때문이다.

KB증권은 이날 “아직 정상은 멀었다”고 평가하며 SK하이닉스 투자의견 ‘매수’와 목표주가 420만원을 유지했다. KB증권은 지난 3일 목표주가를 해당 금액으로 상향한 바 있다.

대신증권은 지난 7일 SK하이닉스의 목표주가를 390만원으로 올리면서 “오는 10일 나스닥 ADR 상장으로 밸류에이션 디스카운트 해소가 기대된다”고 진단했다..