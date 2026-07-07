[헤럴드경제=나은정 기자] MBC 아나운서 출신 방송인 손정은이 엔터사 대표로 새로운 도전에 나섰다.

손정은은 7일 인스타그램에 “소울브릿지 ENT(Soul Bridge ENT)를 설립했다”며 새 출발을 직접 알렸다.

그는 “‘Soul Bridge’는 영혼과 영혼을 잇는 다리가 되고 싶다는 마음으로 만든 이름”이라며 “콘텐츠를 시작으로 다양한 분야를 연결하는 종합 엔터테인먼트 회사”라고 소개했다.

이어 “좋은 콘텐츠를 만들고, 좋은 사람을 연결하고, 좋은 아이디어를 현실로 만드는 회사가 되고 싶다”며 “작은 시작이지만 누군가에게 희망과 용기를 전하는 일이라면 즐겁게, 오래 해보고 싶다. 앞으로의 모습을 지켜봐 달라”고 포부를 밝혔다.

손정은은 새 명함도 공개했다. 그는 명함에서 자신을 ‘소울브릿지 ENT 대표’, ‘CVO(Chief Vision Officer)’, ‘전 MBC 아나운서’라고 소개했다.

손정은은 2006년 MBC 공채 아나운서로 입사해 ‘뉴스투데이’, ‘뉴스데스크’, ‘생방송 오늘 아침’, ‘주말 뉴스데스크’ 등 다양한 뉴스·시사 프로그램의 진행과 앵커를 맡으며 MBC를 대표하는 아나운서로 활약했다. 또한 ‘신입사원’, ‘지피지기’ 등 예능 프로그램에도 출연하며 시청자들에게 눈도장을 찍었다.

2021년 MBC를 퇴사한 이후에는 프리랜서 방송인으서 여러 강연과 방송, 유튜브, 소셜미디어(SNS) 등을 통해 소통해왔다.