[헤럴드경제=문영규 기자] 배재고등학교 야구부 선수단이 경기 도중 광주제일고 선수단을 향해 부적절한 구호를 외쳐 5·18민주화운동을 비하했다는 논란이 불거지자 사과에 나선 가운데 더불어민주당 김용만 의원이 “사과할 줄 아는 용기를 배웠다”며 격려했다.

김용만 의원은 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “어제(6일) 배재고 학생들이 광주제일고를 찾아 고개 숙여 사과했다”며 “무거운 발걸음이었을텐데, 잘못을 회피하지 않고 마주한 배재고에서 사과할 줄 아는 용기를 배운다”고 썼다.

그는 “쉽지 않은 상처를 딛고 사과를 안아준 광주제일고는 애처로우면서도 아름다웠다”면서 “두 학교가 보여준 화해의 과정이 갈라진 우리 사회가 가야 할 길 아닐까. 많이 배웠다”고 했다.

전날 배재고 야구부 선수단과 교직원 등은 광주광역시 광주일고를 방문해 “6월 29일 목동야구장에서 펼쳐진 청룡기 야구대회에서 꿈과 희망이 담겨야 하는 야구장에서 배재고등학교 선수들의 부적절한 발언과 행동들로 인해 마음의 큰 상처를 입은 광주제일고등학교 선수들과 학부모, 광주 시민에게 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

선수단은 사과문을 통해 “야구를 떠나서 인성이나 태도가 인생에서 얼마나 중요한지 깨닫고 다시 한번 배우게 됐다”며 “광주제일고 선수분들께 정신적으로 큰 피해와 힘듦을 겪게 한 점은 같은 선수로서 정말 하면 안 되는 행동이었고 일어나면 안 되는 상황이었다”고 했다.

배재고 야구부 감독 역시 “광주제일고를 향한 저희 야구부 학생 선수들의 지역 비하 응원은 무엇으로도 변명할 수 없는 잘못”이라며 “학생들을 잘 이끌고 가르쳐야 할 지도자로서 저의 책임이 가장 크기에 진심으로 사죄드린다”고 했다.

한편 배재고 야구부 일부 학생 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전에서 광주일고와 경기 도중 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳤다.

앞서 스타벅스 코리아는 지난 5월 18일 5·18민주화운동 기념일에 텀블러 할인행사를 하면서 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁’이란 문구를 써 역사적 사건을 비하했다며 큰 논란을 빚은 바 있다.