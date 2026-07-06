배재고 야구단 등 86명 광주제일고 방문 사과 “인성·태도 중요성 다시 배우는 계기” 강조 감독 “제때 제지 못한 말 변명, 책임 크다” 학교 “진상조사·징계 절차 진행할 것”

[헤럴드경제=김용재 기자] 고교야구 경기 중 광주제일고를 향한 부적절한 구호로 5·18 민주화운동 폄훼 논란을 일으킨 배재고등학교 야구부 선수단이 “항상 마음속 깊이 반성하는 마음과 자세로 살아가겠다”며 사과했다.

배재고 야구부 선수단과 교직원 등은 6일 오후 광주광역시 광주제일고를 찾아 “6월 29일 목동야구장에서 펼쳐진 청룡기 야구대회에서 꿈과 희망이 담겨야 하는 야구장에서 배재고등학교 선수들의 부적절한 발언과 행동들로 인해 마음의 큰 상처를 입은 광주제일고등학교 선수들과 학부모, 광주 시민에게 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

주장의 이름으로 시작된 선수단 사괴문은 “이번 사건으로 저를 포함한 저희 팀 모든 선수가 진심으로 깊이 반성하고 있다”며 “야구를 떠나서 인성이나 태도가 인생에서 얼마나 중요한지 깨닫고 다시 한번 배우게 됐다”고 강조했다.

이어 “광주제일고 선수분들께 정신적으로 큰 피해와 힘듦을 겪게 한 점은 같은 선수로서 정말 하면 안 되는 행동이었고 일어나면 안 되는 상황이었다”며 “많은 고통을 드렸다, 진심으로 사과드린다”고 연거푸 사과했다.

배재고 야구부 감독 역시 “광주제일고를 향한 저희 야구부 학생 선수들의 지역 비하 응원은 무엇으로도 변명할 수 없는 잘못”이라며 “학생들을 잘 이끌고 가르쳐야 할 지도자로서 저의 책임이 가장 크기에 진심으로 사죄드린다”고 했다.

그는 “깨끗하고 정정당당해야 할 경기에서 상대에 대한 존중과 동업자정신을 비롯한 학생선수로서 가져야 할 태도에 대해 제대로 가르치고 인도하지 못했다”며 “승패에만 집중하느라 잘못된 응원 소리를 바로 파악하지 못했고 제때 제지하지 못했다는 말은 변명에 지나지 않는다”고 말했다.

학교 교직원들도 이번 사안을 “단순한 일탈이나 실수가 아닌 윤리의식과 역사인식에 대한 총체적인 붕괴에서 비롯된 사례”로 규정했다.

배재고 교직원 일동은 “상대방을 조롱하고 비방하는 방식의 구호로 스포츠 정신의 훼손을 야기했다”며 “비방의 방식으로 광주제일고를 상대로 5·18 민주화운동과 연관 지은 비방 구호를 사용한 것은 배재고 구성원들이 윤리적·역사적 문제의식을 충분히 공유하지 못했음을 드러낸 것”이라고 토로했다.

배재고는 이번 사태와 관련해 자체 진상조사와 징계 절차를 진행 중이다. 학교 측은 “여러 기관의 조사에도 성실히 응하겠다”며 “학생들에 대한 지도와 조치를 넘어 학교 공동체 전체가 반성하고 성찰하는 계기로 삼겠다”고 했다.