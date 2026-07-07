경남 진주 본사서 제7대 사장 취임식 “집 투기 아닌 공공재, 부담 가능해야”

이성훈(사진) 한국토지주택공사(LH) 사장은 “주택 공급 속도를 높이는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다. LH 사장 취임 전 대통령실에서 부동산 정책을 조율했던 만큼 공공주택공급에 탄력을 붙을 전망이다.

이 사장은 지난 6일 경남 진주에서 열린 제7대 신임 사장 취임식에서 “인허가, 보상, 조성공사 등 사업 전 과정을 과감하게 혁신해 주택공급 속도를 획기적으로 높이겠다”며 “국민이 기다리는 좋은 집을 빠르게 공급하고, 청년·신혼부부의 주거사다리를 마련하며, 대한민국의 새로운 도약을 이끌 전략산업 기반과 균형발전의 토대를 세우는 것이 LH가 완수해야 할 사명”이라고 말했다.

이에 도심복합사업, 공공정비사업, 유휴부지 개발과 신축·기축 매입임대주택 확대 등을 추진할 것이라 전했다.

이 사장은 주택에 대한 인식 전환도 강조했다. 그는 “집은 더 이상 투기의 대상이 아니라 삶을 지탱하는 공공재여야 하고, 국민이 부담가능해야 한다”고 강조했다.

그러면서 LH의 5대 중점 추진과제로 ▷주택공급 속도 제고 ▷공공주택 입지·품질 혁신 ▷지역균형성장 지원 ▷인공지능(AI) 대전환과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 ▷안전 최우선 경영 등을 제시했다. 아울러 품질 혁신을 통해 ‘누구나 살고 싶은 공공주택’을 만들겠다고 강조했다.

그는 “공공임대주택은 ‘어쩔 수 없는 선택’이 아니라 국민이 먼저 찾는 집이 돼야 한다”며 “높아진 우리나라의 경제적·문화적 위상에 걸맞게 품질을 획기적으로 높여 공공임대주택이 서민·중산층 모두의 당당한 주거 선택지가 되도록 패러다임을 전환하겠다”고 했다.

LH가 지역균형성장을 돕겠다고도 강조했다. 이 사장은 “반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터 등 3대 메가프로젝트 지원을 위해 기업과 협력해 산업단지와 최고의 주거·교육·문화 여건을 갖춘 배후도시를 조성하겠다”고 했다.

이 사장은 국토교통부 정책기획관을 거친 관료 출신으로, 이재명 대통령이 경기지사로 재직하던 2021년 경기도 건설국장으로 파견 근무했다. 현 정부 출범 후에는 대통령실 국토비서관으로 부동산정책과 국토교통 현안 조율을 맡았다. 임기는 2029년 7월까지다. 홍승희 기자