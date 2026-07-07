AI 산업도시·광역교통망 확충·생활밀착 복지 강화 제시 도시 성장과 시민 행복 함께 키우는 지속가능한 부천 구현

[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]조용익 부천시장이 민선 9기 시정의 출발을 알리며 ‘다시 함께, 더 큰 부천(B.I.G 부천)’을 새로운 도시 비전으로 발표했다.

▷경제와 산업 ▷교통과 도시공간 ▷민생과 복지 등 3대 분야를 중심으로 도시의 성장동력을 강화하고 시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다는 구상이다.

조용익 시장은 ‘B.I.G’를 Business(산업), Infra(인프라), Growth(성장)의 의미로 설명하며 미래 산업 육성과 도시 혁신, 시민 행복을 동시에 실현하는 지속가능한 성장도시를 만들겠다고 7일 밝혔다.

핵심 과제, AI·콘텐츠 복합도시 조성

경제 분야에서는 상동특별계획구역을 인공지능(AI)과 콘텐츠 산업이 집적된 복합도시로 조성하는 사업을 핵심 과제로 추진한다.

주거와 상업, 문화 기능을 함께 갖춘 자족형 도시를 조성해 미래 성장동력을 확보하겠다는 전략이다.

시는 도시관리계획 변경 등 행정절차를 진행 중이며 연내 주요 협약 체결을 목표로 사업을 진행하고 있다.

부천대장 도시첨단산업단지는 반도체와 도심항공모빌리티(UAM) 등 첨단산업 중심지로 육성한다.

기존 유치기업을 기반으로 투자 유치를 확대하고 기술 경쟁력을 갖춘 기업들의 참여를 넓혀 미래 산업 생태계를 강화할 방침이다.

인재 양성 육성… 산업 선순환 구조 마련

지역 인재 양성에도 힘을 쏟는다. 내년 개교 예정인 부천과학고를 중심으로 대학과 연구기관, 기업이 협력하는 교육체계를 구축해 지역에서 성장한 인재가 지역 산업으로 이어지는 선순환 구조를 만들 계획이다.

도시 인프라 분야에서는 교통망 확충과 공간 혁신을 통해 수도권 서남부 핵심도시로 도약을 추진한다.

부천종합운동장 일대는 AI 기반 첨단산업과 문화시설이 공존하는 복합 혁신거점으로 개발한다.

산업시설과 문화·상업시설을 함께 배치해 새로운 성장축을 형성하고 지역경제 활성화를 이끌겠다는 구상이다.

광역교통망도 대폭 확충한다. GTX-B와 GTX-D, 제2경인선, 대장~홍대선, 서해선 KTX-이음 소사역 정차 등을 추진해 수도권은 물론 충청·호남권까지 연결되는 교통 중심도시 기반을 마련할 방침이다.

원도심 재생 집중… 역세권·미니뉴타운·신도시 개발

원도심 재생도 본격화된다. 역세권 중심 개발과 미니뉴타운 사업을 확대하고 중동 1기 신도시 재정비도 단계적으로 추진한다.

신흥고가교와 계남고가교 철거를 통해 단절된 생활권을 연결하고 역세권 개발과 생활 SOC 확충도 병행한다.

민생 분야에서는 시민들이 직접 변화를 체감할 수 있는 생활밀착형 정책에 행정력을 집중한다.

대표 사업인 ‘곧바로 착착 프로젝트’를 통해 육아와 문화, 체육, 노동 분야 정책을 신속하게 추진하고 첫째 자녀부터 출산지원금을 확대 지급하는 한편 가족돌봄수당을 새롭게 도입할 예정이다. 부천형 키즈카페와 365일 시간제 보육서비스도 확대한다.

의료와 노인복지 서비스도 강화한다. 공공심야약국을 늘리고 스마트경로당 확대를 추진하며 청년을 위한 드림주택 공급과 취·창업 지원체계도 강화할 계획이다.

생활비 부담을 줄이기 위한 ‘천원 시리즈’ 정책도 새롭게 선보인다. 천원 세탁소와 천원 클래식 공연, 천원 실내파크골프장 등 다양한 생활 지원사업을 통해 시민들의 문화·여가 접근성을 높인다는 방침이다.

AI 시스템 도입… 재난 대응 마련

안전 분야에서는 AI 기반 도시통합관제센터를 고도화하고 침수 취약지역 대응체계를 강화하는 한편 AI 제설시스템 도입 등 재난 대응 역량도 높인다.

노동 전담 조직 신설과 이동노동자 쉼터 확대 등 노동환경 개선 정책도 함께 추진할 예정이다.

조용익 시장은 “시민의 삶을 최우선 기준으로 정책의 우선순위를 정하고 실행력을 높이겠다”며 “산업과 교통, 복지 전 분야에서 시민이 변화를 체감할 수 있도록 도시의 경쟁력과 시민의 행복이 함께 성장하는 부천을 만들겠다”고 밝혔다.