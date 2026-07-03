2년 남은 계약 조기종료…후임에 위르겐 클롭 유력

[헤럴드경제=차민주 기자] 율리안 나겔스만(38) 독일 축구대표팀 감독이 북중미 월드컵 32강 탈락에 책임을 지고 결국 사퇴했다.

3일 연합뉴스에 따르면 독일축구협회(DFB)는 베른트 노이엔도르프 협회장의 제안에 따라 나겔스만 감독과 계약 종료를 감독이사회 만장일치로 결정했다.

협회는 나겔스만 감독이 전날 수뇌부와 면담에서 자리에서 물러날 것을 요청했다고 전했다. 그러나 현지 매체는 노이엔도르프 회장과 루디 푈러 스포츠디렉터 등 협회 수뇌부가 자진 사퇴를 권유, 사실상 경질한 것으로 해석했다.

앞서 독일은 지난달 29일 파라과이와 월드컵 32강전에서 승부차기 끝에 패배했다. 월드컵 4회 우승국인 독일은 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회에 이어 세 차례 연속 16강 진출에 실패했다.

나겔스만은 대회를 마친 뒤 “나는 도망치는 사람이 아니다”라며 감독직을 유지하겠다는 뜻을 보였다.

그러나 마츠 후멜스, 필리프 람 등 전직 국가대표 선수들 사이 결과에 책임을 지라는 요구가 빗발쳤다. 파라과이와 승부차기에서 주축 미드필더 레온 고레츠카를 비롯한 여러 선수가 키커로 나서길 거부했다는 보도가 나오기도 했다. 독일은 파라과이에 지기 전까지 월드컵 본선 승부차기 무패 기록을 보유하고 있었다.

지난 2023년 9월 대표팀 지휘봉을 잡은 나겔스만의 임기는 2028년 6∼7월 열리는 유럽축구선수권대회(유로2028)까지였다. 독일축구협회는 지난해 1월 나겔스만과 계약을 연장하면서 월드컵 조별리그에서 탈락하면 계약을 조기 종료할 수 있다는 조항을 넣은 것으로 알려졌다. 독일이 32강에는 진출하면서 나겔스만은 1년치 연봉에 해당하는 700만유로(약 122억7000만원)의 ‘퇴직금’을 받을 것으로 현지 매체들은 관측했다.

후임으로는 2015년부터 9년간 리버풀을 이끈 위르겐 클롭(59)이 유력하다. 독일축구협회는 “후임 선임과 관련해 클롭과 대화를 추진할 예정”이라며 그가 감독을 맡을 뜻이 있음을 이미 전했다고 밝혔다.