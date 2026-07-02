정몽규·이임생과 함께 책임

[헤럴드경제=정주원 기자] 홍명보 전 축구대표팀 감독이 정몽규 전 대한축구협회장, 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사와 함께 추가 고발됐다. 서민민생대책위원회(서민위)는 감독 선임 절차와 대표팀 운영 과정의 책임을 물어 2일 오후 서울경찰청에 고발장을 제출한다.

서민위는 이날 오전 서울 영등포구 사무실에서 기자회견을 열고 “2024년부터 이어진 감독 선임 과정과 최근 대표팀 운영 전반을 종합적으로 검토한 결과 홍 감독에 대해서도 추가 고발이 필요하다고 판단했다”고 밝혔다.

김순환 서민위 사무총장은 “홍명보 감독도 이번에 강요·협박·업무방해·업무상 배임·공동정범 등의 혐의로 고발한다”며 “처음부터 정몽규 회장, 이임생 전 기술발전위원장, 홍명보 감독 세 사람이 연결돼 진행한 사안으로 보고 공동정범으로 판단하고 있다”고 주장했다.

이어 “전력강화위원회에서 전달한 의견을 무시한 채 감독 선임을 강행했고 이후 이사회 서면결의로 홍 감독 선임을 승인한 과정에도 절차상 문제가 있었다”며 “전력강화위원회의 공정한 업무를 방해한 것으로 당시 위원 가운데 양심선언도 있었던 만큼 수사기관이 선임 과정 전반을 명확히 밝혀야 한다”고 말했다.

홍 감독의 연봉 문제도 거론했다. 김 사무총장은 “국가대표 감독은 국민 세금이 투입되는 자리인데도 연봉이 얼마인지 국민이 알지 못한다”며 “연봉과 계약 내용을 투명하게 밝힐 의무가 있다. 본인 스스로 설명해야 할 문제”라고 설명했다.

그러면서 “2년 전 홍 감독이 여론을 고려해 스스로 물러날 것으로 생각해 고발하지 않았지만 감독직을 유지했고 결국 이번에 추가 고발하게 됐다”고 덧붙였다.

고발장에는 홍 감독 선임 과정과 연봉 결정 과정이 업무상 배임에 해당한다는 취지와 함께 대표팀 운영 과정에서 국민적 신뢰를 훼손했다는 주장도 담겼다.

서민위는 경찰이 2년 넘게 수사 결론을 내지 못한 점도 강하게 비판했다. 김 사무총장은 “첫 고발 이후 2년 4개월이 지났고 수사 내용은 사실상 모두 정리된 상태”라며 “검찰 송치만 하면 되는 사건인데 경찰 지휘부가 결정을 미루고 있다”고 주장했다.

최근 사건이 서울청 광역수사단 금융범죄수사대로 이관된 데 대해서도 우려를 나타냈다. 김 총장은 “종로경찰서에서 장기간 축적한 수사 내용을 다시 처음부터 검토하면 시간만 더 지체된다”며 “현장 수사관들이 확보한 자료를 토대로 신속히 송치하거나 별도 특검을 통해 진상 규명을 해야한다”고 했다.

또한 “클린스만 전 감독에게 지급된 약 100억원의 연봉 문제와 대표팀 감독 선임 과정 전반에 대한 책임도 규명해야 한다”며 “이번 월드컵을 앞두고 제기된 축구협회 운영 전반의 의혹을 수사로 명확히 밝혀야 한다”고 강조했다.