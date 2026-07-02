AI 기반 의사결정 지원 ‘ROTOR’ 프로젝트 주관기관 선정 국제 보건기구 PATH 등 참여…백신 개발 성공률 제고 중저소득국가 백신 접근성 확대 및 공공보건 기여 기대

[헤럴드경제=최은지 기자] SK바이오사이언스가 빌앤멜린다게이츠재단과 손잡고 인공지능(AI)을 활용한 백신 개발 패러다임 전환에 나선다.

SK바이오사이언스는 게이츠재단이 지원하는 AI 기반 임상 의사결정 지원 플랫폼 개발 과제인 ‘ROTOR(The Research Optimization & Trial Outcome Recommender)’ 프로젝트의 주관기관으로 선정됐다고 2일 밝혔다. 게이츠재단은 자체 펀딩을 통해 프로젝트 비용을 전액 지원하며, 과제에는 비영리 국제 보건기구인 PATH와 글로벌 IT 기술 컨설팅 기업 슬라롬(Slalom)이 공동 참여한다.

‘ROTOR’는 백신 개발 과정에서 생성되는 다양한 면역원성 및 과학적 데이터를 AI 기술로 분석해 연구개발(R&D) 의사결정을 지원하고 개발 전략을 최적화하는 플랫폼 구축 프로젝트다. 이를 통해 후보물질의 개발 성공 가능성을 높이는 한편, 향후 다양한 백신 및 질환 분야에 활용 가능한 범용 AI 플랫폼 형태로 확장해 나갈 계획이다.

일반적으로 백신 분야는 예방효과를 예측할 수 있는 면역학적 상관지표가 충분히 확립되지 않았거나 시험법 간 결과 차이가 존재해 대규모 임상 3상 진입 여부를 결정하는 데 어려움이 있었다. 막대한 비용과 오랜 기간이 필요한 임상 3상의 특성상 보다 과학적이고 객관적인 의사결정 체계 구축이 요구돼 왔다. 이번에 개발되는 ROTOR 플랫폼은 AI 기술로 방대한 데이터를 분석해 최적의 의사결정 경로를 제시함으로써 이러한 난제를 해결할 것으로 기대된다.

SK바이오사이언스와 PATH는 로타바이러스 백신 개발 경험과 데이터를 기반으로 플랫폼을 구축·검증할 예정이다. 이를 통해 향후 중저소득국가(LMIC) 백신 개발사들의 R&D 역량 강화와 백신 접근성 확대에 기여한다는 방침이다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 “이번 프로젝트는 AI 기술을 활용해 백신 개발 과정의 불확실성을 줄이고 보다 과학적이고 효율적인 의사결정을 가능하게 하는 새로운 시도”라며 “게이츠재단을 비롯한 글로벌 파트너들과 협력해 백신 R&D 혁신은 물론 전 세계 백신 접근성 향상에도 기여하겠다”고 말했다.