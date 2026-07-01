AI·탄소중립 전환 대응 위해 노사·청년·플랫폼노동자 등 50여명 참여 시민 사전투표 결과 반영…연내 기본계획에 현장 의견 담는다

[헤럴드경제=김용훈 기자] 인공지능(AI)과 디지털 전환, 탄소중립 확산으로 산업구조가 빠르게 재편되는 가운데 정부가 노사와 청년, 중장년 등 각계 의견을 모아 산업전환 시대의 고용안정 청사진 마련에 나섰다. 변화 과정에서 발생할 일자리 충격을 최소화하고 새로운 일자리 창출과 직무 전환을 지원하기 위한 기본계획 수립 작업에 속도를 내는 것이다.

고용노동부는 1일 서울 로얄호텔에서 ‘산업전환 고용안정 기본계획’ 수립을 위한 숙의 원탁회의를 개최했다고 밝혔다. 이번 회의에는 노동계와 경영계, 청년·중장년·여성, 지역 관계자, 특수형태근로종사자, 플랫폼 노동자 등 50여 명이 참석해 산업전환에 따른 고용정책 방향을 논의했다.

이번 원탁회의는 AI·디지털 전환(AX)과 녹색 전환(GX)이 노동시장에 미치는 영향을 점검하고 현장의 의견을 정책에 반영하기 위해 마련됐다. 특히 회의에 앞서 일반 시민을 대상으로 온라인 사전투표를 실시해 주요 정책과제에 대한 의견을 수렴하고, 이를 토론의 기초자료로 활용했다.

참석자들은 ▷산업전환 모니터링 ▷역량 향상 ▷일자리 창출 ▷고용안전망 ▷일터 개선 ▷기본원칙 등 6개 분야로 나눠 분임토의를 진행했다. 분야별 핵심 과제를 논의한 뒤 현장 투표를 통해 우선순위를 선정하고, 2차 토론에서 쟁점별 의견을 심화하는 방식으로 숙의를 이어갔다.

김영훈 노동부 장관은 영상 축사를 통해 “전환 시대 변화의 흐름에 걸맞은 새로운 사회계약이 필요하며 어떤 변화 앞에서도 기술이 아니라 사람이 중심이어야 한다”며 “사회계약의 해답은 결국 대화에서 찾아야 한다”고 강조했다. 이어 “오늘 시민들의 의견과 현장의 숙의가 더해질 때 기본계획은 모두가 함께 만들어가는 약속이 될 것”이라고 말했다.

노동부는 이날 논의 결과와 현장 의견을 종합해 산업전환 모니터링 체계 구축, 취약계층 고용안전망 강화, 직무 전환을 위한 역량 개발, 새로운 일자리 창출 방안 등을 담은 산업전환 고용안정 기본계획을 조속히 발표할 계획이다.