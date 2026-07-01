[헤럴드경제=나은정 기자] 가수 장윤정과 오랜 기간 절연한 것으로 알려진 친모가 딸을 내세워 사기 행각을 벌이고 있다는 의혹이 제기됐다.

지난달 30일 방송된 사건반장에서는 장윤정의 친모 A씨로부터 투자 사기를 당했다고 주장하는 피해자 B씨의 사연이 공개됐다.

B씨에 따르면 A씨는 “장윤정이 보내준 건강보조식품”이라며 함께 제품을 먹자고 권하며 친분을 쌓았고, 이후 장윤정이 출연했던 TV조선 트로트 경연 프로그램인 ‘미스트롯’에 투자하면 큰 수익을 얻을 수 있다고 속였다.

B씨는 A씨의 말을 믿고 투자금 명목으로 수천만 원을 건넸다. 이 과정에서 A씨는 휴대전화 두 대를 이용해 마치 장윤정이 자신에게 카카오톡 메시지를 보낸 것처럼 가짜로 꾸며 피해자의 신뢰를 얻은 것으로 전해졌다.

A씨는 투자금을 걱정하는 B씨에게 “연락이 갈 거니 걱정하지 말고 있으라”고 안심시켰으나, B씨가 결국 투자금 회수를 요구하자 “박나래 문제(매니저 갑질 논란 등)로 윤정이 회사에도 문제가 생겨서 (상환이) 조금 늦어진다”며 과거 연인이었던 노홍철의 이름까지 거론하며 “부탁을 해놨다”고 하는 등 B씨를 속인 것으로 알려졌다.

결국 수상함을 느낀 B씨 딸의 신고로 A씨의 사기 행각이 드러났다. 경찰 조사 과정에서 또 다른 피해자가 이미 A씨에게서 같은 수법으로 사기를 당해 고소장을 제출한 사실이 확인됐다.

장윤정 측은 모친의 논란과 관련해 “지난 수십 년간 모친과 직접 연락을 나눈 적이 절대 없다”며 사건과 무관하다는 입장을 밝혔다.

한편 A씨의 사기 의혹은 이번이 처음이 아니다.

장윤정은 지난 2013년 결혼을 앞두고 방송에 출연해 부모의 이혼 과정에서 재산을 정리하다 자신이 10년 동안 번 돈이 모두 사라졌고, 어머니 A씨와 남동생으로 인해 약 10억 원의 빚까지 떠안게 됐다고 고백했다.

이후 어머니와 남동생은 기자회견을 열어 장윤정을 향한 각종 의혹을 제기했고, 장윤정의 수입에 대한 소유권을 주장하며 소송을 제기했다. 그러나 법원은 A씨의 주장을 받아들이지 않았고, 장윤정이 동생을 상대로 제기한 반환금 청구 소송에서도 일부 승소 판결을 내렸다.

결국 장윤정은 2014년께 A씨와 공개적으로 절연을 선언했다. 그럼에도 A씨는 2015년부터 2017년 사이 지인에게 총 4억1500만원을 빌린 뒤 갚지 않아 사기 혐의로 재판에 넘겨져 구속된 바 있다.