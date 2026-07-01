[헤럴드경제=나은정 기자] 전국 고교야구 대회에서 광주제일고를 상대로 “스타벅스 가야지”라는 조롱성 응원 구호를 외쳐 논란을 빚은 배제고가 남은 경기를 기권하는 방안을 포함해 여러 사과 방안을 신중하게 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

지난달 30일 서울시교육청 등에 따르면 이효준 배재고 교장은 광주제일고를 직접 방문해 사과하고 싶다는 의사 전달했다. 이에 이규연 광주제일고 교장은 학생들의 의견을 먼저 확인하겠다는 입장인 것으로 전해졌다.

배재고는 전날 학교 홈페이지에 사과문을 올리고 “일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 광주제일고 선수단과 학부모님, 동문, 광주 시민을 비롯한 많은 분께 깊은 상처와 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

배재고는 자숙의 의미로 오는 2일 예정된 순천효천고와의 경기를 기권하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다. 다만 2~3학년 선수들의 대학 진학과 프로 입단 등에 큰 영향을 미칠 수 있는 만큼 충분한 협의가 필요한 상황이다.

앞서 배재고는 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 ‘제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전’에서 광주제일고 선수단 향해 “가야지 가야지, 스타벅스 가야지” 등의 구호를 반복해 외쳤다. 한 학생은 “탱크데이”라고 외치기도 한 것으로 파악됐따.

해당 구호는 지난 5월 5·18민주화운동을 희화화했다는 비판을 받은 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅 논란을 연상시키며, 민주화운동 폄훼와 지역 비하라는 비판이 일었다.

광주제일고 코치진은 즉각 심판진에 항의했고, 심판은 배재고 측에 주의를 줬다. 이후 권오영 감독과 코치진이 광주제일고 더그아웃을 찾아 사과했다.

그러나 사태는 일파만파로 번지는 분위기다.

광주제일고는 대한야구소프트볼협회(KBSA)에 항의서한을 제출했고, 전국교직원노동조합 등 교원단체들도 잇따라 성명을 발표했다.

KBSA는 오늘(1일) 스포츠공정위원회를 열어 해당 사안을 심의할 예정이다. 아울러 2일 예정된 배재고와 순천효천고의 청룡기 2회전 경기 개최 여부도 함께 논의할 계획이다.

KBSA의 스포츠공정위 개최 외에도 서울시교육청도 별도 조사에 착수했다. 서울시교육청은 배재고를 직접 방문해 발생 경위와 현장 제지 여부, 후속 조치 등을 확인한다는 방침이다.