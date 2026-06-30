광주 군 공항 부지·미래차 산업단지 후보지 살펴 해상풍력 발전단지서 재생에너지 공급 확대 점검

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 30일 헬기를 타고 광주, 해남, 목포 신안 등 서남권 해상풍력, 산업단지 후보지를 시찰했다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면 브리핑을 통해 이같이 전하고 “이번 시찰은 어제 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’와 오늘 개최된 ‘서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에 이은 현장 행보로, 서남권 첨단산업과 에너지 기반을 직접 점검하기 위해 마련됐다”고 설명했다.

이 대통령은 먼저 이두희 국방부 차관의 보고를 받으며 전남 무안으로 이전이 추진 중인 광주 군공항 부지를 시찰했다.

이어 이 대통령은 광주 미래차 산업단지 후보지도 둘러봤다. 이 자리에서 김용범 정책실장은 약 100만 평 규모의 산업단지 조성 계획을 설명했으며, 이 대통령은 광주송정역과 광주공항에서 20분 이내에 접근 가능한 교통 인프라 등 입지 여건을 점검했다고 한다.

이 대통령은 첨단산업과 태양광 에너지, AI 데이터센터가 결합된 미래형 도시인 해남 솔라시도도 찾았다.

안 부대변인은 “이 대통령은 입지 여건과 전력 공급 기반 등을 점검하며 지구 내 잔여 산업용지의 활용 가능성에 대해 물었다”며 “이에 김 실장은 약 30만 평 이상의 산업용지를 활용할 수 있으며, 첨단산업 유치 등을 통해 다양한 개발이 가능하다고 설명했다”고 말했다.

이후 이 대통령은 김성환 기후에너지환경부 장관의 보고를 받으며 서남권 해상풍력 설치의 핵심 거점인 목포 신항만을 시찰했다.

김 장관은 “목포 신항만이 초대형 해상풍력 구조물을 처리할 수 있는 인프라를 갖춘 해상풍력 설치의 전진기지”라고 했다.

이 대통령은 해상풍력 기자재의 적치·조립·운반·설치를 위한 기반시설 구축 현황 등을 점검했다. 또한 항만기본계획에 반영된 2개 선석이 2031년까지 신설(700MW)되면 연간 1.3GW 규모를 지원할 수 있는 국내 최대 해상풍력 지원항만으로 기능하게 될 것이라는 김 장관의 설명을 청취했다.

다음으로는 염도가 높아 농업이 어려운 간척지에 288MW 규모의 태양광 발전시설이 조성된 신안 안좌쏠라시티를 방문했다. 안좌쏠라시티는 연간 약 10만 가구가 사용할 수 있는 전력(35만MWh)을 생산하고 있다고 한다.

김 장관이 “발전수익을 지역상품권과 햇빛아동수당 등으로 주민들과 공유해 지역경제 활성화와 지역소멸 대응에 활용하고 있다”고 설명했고, 이 대통령은 주민참여형 재생에너지 사업의 운영 현황과 성과를 확인했다고 안 부대변인은 전했다.

끝으로 이 대통령은 현재 운영 중인 전남 해상풍력 발전단지와 국내 최대 규모로 건설 중인 영광 낙월 해상풍력 발전단지를 차례로 시찰하고, 국내 해상풍력 발전 현황과 재생에너지 공급 확대 가능성을 점검했다.

안 부대변인은 “전남 해상풍력 발전단지는 96MW 규모(풍력발전기 10기)로 운영되고 있으며, 2022년 신설된 풍력 경쟁입찰에서 최초로 선정된 해상풍력 사업”이라고 설명했다.

이 자리에서 김 장관은 해상풍력의 발전 원리와 운영 현황을 설명했고, 이 대통령은 해상풍력의 장점과 생산된 전력의 송전 방식에 대해 묻기도 했다.

이에 김 장관은 “해상풍력은 육상보다 입지 제약이 적어 대규모 설치가 가능하고, 바다의 강한 바람을 활용해 발전 효율이 높다”고 답했다.

특히 영광 낙월 해상풍력 발전단지에 대해 김 장관은 “365MW 규모(풍력발전기 64기)로 조성 중인 국내 최대 해상풍력 발전단지로, 현재 공정률은 약 85%”라고 설명했고 이에 이 대통령은 공사 진행 현황과 준공 계획을 확인했다고 한다. 안 부대변인은 “완공되면 국내 최대 규모의 해상풍력 발전단지로 운영될 예정”이라고 덧붙였다.