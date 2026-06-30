“국제법과 인도주의 원칙 부합 방식 해결 모색” 조현 “종전 위한 외교적 노력 예의주시”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조현 외교부 장관이 30일 안드리 시비하 우크라이나 외교장관과 회담에서 북한군 포로 문제를 논의한 것으로 나타났다.

외교부는 조 장관이 서울에서 시비하 장관과 주요 양자 현안과 지역 정세 등에 대해 협의했다고 밝혔다. 조 장관은 시비하 장관과 소인수 회담과 확대 오찬 회담 등을 진행했다.

조 장관은 먼저 우크라이나 외교장관으로서는 11년 만이자 우크라이나 전쟁 발발 이후 처음으로 방한한 시비하 장관을 환영했다.

이어 “개전 이후 어려운 여건 속에서도 양국이 고위급 교류를 지속하며 협력의 모멘텀을 유지해 온 것을 평가한다”고 했다.

이에 시비하 장관은 “지난 3월 프랑스 G7 외교장관회의 계기 양자회담에 이어 한국에서 조 장관과 다시 만나게 된 것을 기쁘게 생각한다”면서 “본인의 방한이 양국 간 협력을 다양한 분야에서 증진해 나가는 계기가 되기를 희망한다”고 말했다.

조 장관은 또한 “종전을 위한 외교적 노력에 대해 우리 정부도 많은 관심을 가지고 예의주시하고 있다”는 입장을 전했다. 이어 “(종전) 협상이 조만간 의미있는 진전으로 이어지기를 바란다”했다. 아울러 우리 정부가 우크라이나 복구 및 재건을 위해 인도적 지원을 지속해 나가고 있음을 설명했다고 외교부는 전했다.

양 장관은 특히 우크라이나 내 북한군 포로 관련 당사자들의 자유의사를 존중해 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로의 해결을 모색해 나가기로 했다.

이와 관련해 시비하 장관은 엑스(X·옛 트위터)에 “북한군 포로 문제를 상세히 논의했으며, 국제인도법에 따라 이를 어떻게 처리해 나갈지에 대해서도 공감대를 이뤘다”고 했다.

북한군 포로의 한국행과 관련한 상세한 논의가 이뤄졌음을 알 수 있는 대목이다.

향후 북한군 포로 송환이 결정될 가능성과 관련해 박일 외교부 대변인은 “우크라이나 북한군 포로가 한국행을 원하고 있는 것은 변함이 없다”면서 “그리고 만약에 한국행이 결정이 될 경우에 향후 절차에 대해서는 우리의 국내법 관련 절차가 있기 때문에 그런 절차에 따라 진행이 될 것”이라고 설명했다.

북러 밀착과 관련한 논의도 있었던 것으로 나타났다. 시비하 장관은 “러시아가 북한을 우크라이나 전쟁에 직접 참여시키고, 그 대가로 북한에 다양한 것을 제공하고 있다는 점도 언급했다”며 “우리는 모스크바와 평양 간 협력 심화에서 비롯되는 공동의 도전 과제에 대해서도 의견을 나눴다”고 말했다.