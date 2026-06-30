함안 보훈 위탁병원 위문·참전유공자 주거 개선 현장 방문

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 박완수 경남도지사가 호국보훈의 달 마지막 날인 30일 함안지역 국가유공자들을 찾아 의료·주거 지원 확대와 보훈문화 확산 의지를 밝혔다.

박 지사는 이날 함안 새롬재활요양병원을 방문해 입원 중인 국가유공자들의 건강을 살피고 위문품을 전달했다. 이어 병원 관계자들로부터 보훈 위탁병원 운영의 애로사항과 제도 개선 필요사항을 듣고 보훈대상자 의료복지 향상에 힘써 달라고 당부했다.

국가보훈부 위탁병원은 보훈병원 이용이 어려운 지역에 거주하는 국가유공자의 의료 접근성을 높이기 위해 지정한 의료기관이다. 경남에는 80여 개의 위탁병원이 운영되고 있으며, 새롬재활요양병원에는 국가유공자 41명이 입원해 있다.

상이 국가유공자와 고엽제후유증·후유의증 환자 등은 진료비 전액을 국비로 지원받고, 6·25전쟁과 월남전 참전유공자는 본인 부담 진료비 감면 혜택을 받고 있다.

박 지사는 이어 함안의 6·25참전유공자 주거환경 개선사업 현장을 찾아 직접 도배 작업에 참여하고 생필품을 전달했다.

경남도는 지난해 5월 경남개발공사, 경남보훈단체협의회와 협약을 맺고 매년 국가유공자 2~3명을 선정해 가구당 최대 800만원을 지원하고 있다. 지원금은 도배와 장판, 싱크대 교체 등 노후주택 환경 개선에 쓰인다.

올해 첫 지원 대상자는 함안지역 6·25참전유공자이며, 나머지 2명도 오는 9~10월 순차적으로 지원할 계획이다.

박 지사는 “국가유공자들의 희생과 헌신이 있었기에 오늘의 대한민국이 있을 수 있었다”며 “나라를 위해 헌신한 분들이 합당한 예우를 받도록 의료·복지 지원을 지속 확대하겠다”고 말했다.