[헤럴드경제=장윤우 기자] 소년범 전력으로 은퇴한 배우 조진웅이 주연을 맡은 tvN 드라마 ‘두 번째 시그널’이 오는 11월 방송된다.

30일 마이데일리에 따르면 ‘두 번째 시그널’은 tvN 월화극으로 편성이 확정됐다. 11월 30일부터 12월 22일까지 총 8회로 방송된다.

‘두 번째 시그널’은 2016년 방송된 ‘시그널’의 후속작으로, 김혜수·이제훈·조진웅이 10년 만에 다시 뭉쳐 화제를 모았다. 김은희 작가가 극본을 맡았고 지난해 8월 모든 촬영을 마쳤다. 조진웅은 편집 없이 그대로 등장하는 것으로 알려졌다.

당초 tvN 개국 20주년에 맞춰 올해 상반기 방영될 예정이었지만, 조진웅의 소년범 전과가 뒤늦게 드러나며 편성이 무기한 연기됐다.

앞서 조진웅은 지난해 12월 고교 시절 일진 무리와 어울리며 차량 절도와 성폭행 등 중범죄에 연루돼 소년보호처분을 받고 소년원에 송치됐다는 사실이 드러났다. 그는 성폭행을 제외한 일부 범죄 사실을 인정하고 연예계 은퇴를 선언했다.