[헤럴드경제=정석준 기자] 정점식 국민의힘 원내대표는 30일 “더불어민주당에 ‘국회 법제사법위원회 위원장을 우리 당에 배정하면 민주당이 추천하는 법사위원장을 우리가 선출하겠다’는 제안까지 했음에도 민주당이 여전히 법사위를 가져가야 한다는 얘기를 계속해서 협상이 결렬됐다”고 밝혔다.

정 원내대표는 이날 여야 원내지도부 간 후반기 국회 원 구성 협상이 결렬된 뒤 기자들과 만나 “저희는 국회 내에서 견제와 균형을 이뤄야 한다는 일념 아래 법사위를 지켜야 한다는 것”이라며 이같이 말했다.

그러면서 “민주당이 오늘 국회의장과 함께 본회의를 강행할 것으로 보인다”며 “그에 대해 의원총회를 개최해 대응하겠다”고 밝혔다.

또 ‘법사위원장을 여당에 주면 다른 상임위를 주겠다는 이야기도 없나’라는 물음에 “그런 얘기는 아예 나오지도 않았다”고 답했다.

국민의힘은 이날 소속 의원 전원에게 ‘국회 대기령’을 내리고 오후 1시 30분에 비상 의원총회를 열어 여당의 원 구성 강행 처리 대응 방안을 논의하려 했으나, 본회의가 오후 5시로 밀리면서 의총 개최를 미뤄둔 상태다.