대홍기획 기획·제작 공연 프로젝트 2026 한국대중음악상 수상 아티스트

[헤럴드경제=김현일 기자] 대홍기획이 기획·제작하는 오리지널 공연 프로젝트 ‘시리즈L(SERIES.L)’이 아홉 번째 아티스트로 싱어송라이터 한로로를 선정하고, 오는 8월 6~7일과 롯데콘서트홀에서 콘서트를 개최한다.

이번 공연 키워드는 ‘프롬나드(Promenade)’다. 발걸음을 뜻하는 프롬나드의 의미처럼 한로로의 음악 발자취와 그 흔적을 따라가는 서사를 담았다.

데뷔 이후 현재까지 발표한 곡들을 하나의 흐름으로 연결해 한로로의 감정과 변화의 흔적을 서사로 풀어낼 예정이다.

한로로는 일상의 감정과 내면의 이야기를 자신만의 언어로 풀어낸 음악으로 많은 대중의 공감을 얻으며 2026 한국대중음악상에서 ‘올해의 음악인’상을 받았다. 대표곡으로 ‘입춘’, ‘0+0’, ‘게임 오버?’ 등이 있으며 국내 주요 페스티벌과 단독 공연을 통해 차세대 여성 싱어송라이터로서 입지를 넓혀가고 있다.

대홍기획이 기획·제작하는 시리즈L은 아티스트의 음악을 새로운 시선과 콘셉트로 재해석하며 공연을 하나의 완성도 높은 경험으로 확장해오고 있다.