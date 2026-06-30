이번주 출생연도 끝자리 5부제 해제 선착순·예산 제한 없이 지원 원칙 확인

[헤럴드경제=김은희 기자] 청년의 자산 형성을 돕기 위해 도입된 청년미래적금의 누적 신청자가 출시 일주일 만에 153만명을 넘어섰다. 금융위원회는 이재명 대통령의 지시대로 신청자가 당초 목표치를 초과하더라도 가입자 전원을 지원하기로 했다.

이억원 금융위원장은 30일 청와대에서 열린 제28회 국무회의 겸 제13차 비상경제점검회의에서 “청년미래적금 신청 인원이 출시 5일 만에 115만명을 돌파했고 어제(29일) 39만명이 추가로 신청해 누적 153만명의 청년이 신청했다”며 “호응이 굉장히 높다”고 보고했다.

이 위원장은 “이번주부터는 출생 연도 끝자리 5부제가 해제돼 누구나 가입할 수 있다”면서 “지난주 국무회의 때 대통령께서 정리한 것처럼 가입 요건을 충족하는 청년이면 모두가 선착순이나 예산 제한 없이 모두 지원받을 수 있다는 점을 명확히 말한다”고 덧붙였다.

이 대통령은 청년미래적금의 당초 예산상 예상 가입자 수를 묻고는 “320만명이 넘어도 다 (지원)한다는 거죠”라고 확인한 뒤 “신청만 하면 현실적으로 450만원 가까이 지원을 받을 수 있는 것이지 않나. 청년들이 어려운 상황인데 이번 기회를 놓치지 말고 잘 활용하면 좋겠다”고 강조했다.

청년미래적금은 만 19~34세 청년이 월 최대 50만원 한도 내에서 자유롭게 납입할 수 있는 3년 만기 저축 상품으로 지난 22일 출시됐다. 기본 금리에 정부 기여금과 이자소득 비과세 혜택 등을 더하면 최고 연 19% 수준의 적금에 가입한 효과를 누릴 수 있다.

이날 회의에서 이 위원장은 국내외 금융시장 동향과 정책금융 지원 프로그램 집행 상황 등을 공유했다.

특히 장기 연체채권 정리와 관련해 “상록수 사건을 계기로 유동화회사가 보유한 새도약기금 대상 채권을 전수 조사·점검했고 그 결과를 토대로 관련 회사들과 협의해 45개사가 1조원 규모 채권을 새도약기금에 매각하기로 했다”고 강조했다. 그러면서 “10만8000명이 추심의 고통에서 벗어나 정상적인 경제 활동 복귀가 가능할 것으로 보인다”고 덧붙였다.

이 대통령은 “실효성이 없으면서 개인에게 가혹하게 평생 족쇄로 작용하는 장기 연체채권을 없애야 한다, 최소화해야 한다고 생각한다”며 캠코(한국자산관리공사) 등 공적 영역이 가지고 있는 장기 연체채권 정리 방안에 대해 언급하고는 “관심을 계속 유지해달라”고 주문했다.